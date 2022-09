El pressupost del Govern per al 2023 preveu un dèficit de 31 milions d’euros

El Govern d’Andorra té previst entrar a tràmit parlamentari aquest dijous el projecte de pressupost per al 2023 i el ministre de Finances, Eric Jover, ha avançat les línies mestres d’aquest document que explicarà amb més detall en roda de premsa dilluns vinent. Així, ha destacat que es preveu que el dèficit sigui de 31 milions, una xifra que segurament al final “serà inferior”, ha avançat el ministre que ha subratllat el fet que ja es tracti d’un pressupost ordinari després de la pandèmia, la qual cosa vol dir que es torna als paràmetres que estipula la llei de sostenibilitat de les finances públiques.

Així, Jover ha recordat que perquè aquest pressupost del 2023 es pugui considerar ordinari cal que el nivell de dèficit se situï al límit de l’1% del PIB i en aquest cas s’estarà “just per sota” i l’altre límit és que l’endeutament de l’administració general sigui com a màxim del 40% del PIB, i se situarà en el 38,5%.

En aquest sentit, ha destacat que ja aquest any l’endeutament, que es preveu en 1.190 milions d’euros, estarà per sota d’aquest 40%, concretament en un 39,4%. I ha manifestat que per a reduir aquest percentatge cal, d’una banda, augmentar el PIB i de l’altra reduir l’endeutament i ha volgut incidir en el fet que en aquest 2022 s’aconseguirà les dues coses, ja que l’endeutament el 2021 era de 1.302 milions d’euros.

Pel que fa a la inflació que s’ha fet servir per a calcular aquest pressupost, el titular de Finances ha explicat que és la corresponent al mes de juny, del 4,5%. Així, ha volgut afegir que tot i que actualment es nota un “alentiment” d’aquesta inflació, “segurament” s’estarà per sobre d’aquest percentatge però “no de manera desmesurada”. En aquest sentit, ha recordat que hi poden haver correccions ajustant la despesa per a cobrir les diferències que es puguin donar.

Jover ha remarcat que amb aquestes xifres es dona “un senyal” que des de l’administració s’està “al costat dels ciutadans” donant resposta a les seves necessitats, però que al mateix temps es fa una gestió que serveix per a “moderar el dèficit”.