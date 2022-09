FC Andorra: Eder Sarabia a prop de renovar fins al 2025

El tàndem Eder Sarabia-FC Andorra s’allargarà dos anys més. L’entrenador va agafar les regnes de l’equip el gener de l’any passat i des de llavors ha aconseguit l’ascens a segona divisió. Ara, el club vol repetir les imatges de l’ascens una vegada més.

La bona línia de l’equip en l’estrena a la lliga Smartbank amb 11 punts en set partits fa que la direcció esportiva vulgui tancar la renovació del tècnic com més aviat millor. El bilbaí acaba contracte aquesta temporada i els bons resultats fan que hagi despertat l’interès d’equips més potents. Tot i això, Sarabia està content a Andorra i valora el creixement de l’entitat.

En més d’una ocasió ha remarcat que vol fer coses grans i els tricolors són “el millor escenari per a fer-ho”. La construcció d’un nou estadi a Prada de Moles i d’una ciutat esportiva a Auvinyà són bona mostra d’aquesta ambició. L’acord es pot tancar en les pròximes setmanes i seria una gran notícia per a l’entorn tricolor que veu la seva figura per a dirigir l’equip a fites superiors.