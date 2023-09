El president de la Diputació de Lleida visita la Seu i Bescaran

Xesco Viaplana, Joan Talarn, Joan Barrera, Agustí Jiménez (Diputació de Lleida)

La Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han renovat aquest dimarts el marc de col·laboració en els diferents projectes singulars encetats al llarg del mandat anterior. Així s’ha acordat en una reunió de treball mantinguda a l’ajuntament de la capital de l’Alt Urgell entre el president de la Diputació, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident Agustí Jiménez, i l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, que ha estat acompanyat del regidor i exalcalde, Xesco Viaplana.

La Diputació està directament implicada “en projectes que són importants, tant per a la Seu d’Urgell com per al territori”, ha dit Talarn en referència a la construcció de l’edifici que acollirà l’INEFC Pirineus i el Campionat Mundial de Piragüisme del 2027. “Els pobles són els que fan la xarxa del territori”, ha afegit.

L’alcalde Joan Barrera ha posat en valor l’interès que, des de la Diputació, es posa per a visitar el territori i escoltar els alcaldes i alcaldesses de la demarcació. Així, ha recordat que, amb una població cada vegada més envellida, les residències són cabdals, però també la inversió per al futur INEFC, “una inversió clau”, segons ha apuntat, i el Mundial de Piragüisme de 2027 “que va ser una alegria que ens l’atorguessin, però també és una responsabilitat dur-lo a terme amb èxit”.

Posteriorment, Talarn i Jiménez han visitat l’EMD de Bescaran, on s’han reunit amb l’alcalde de l’entitat, Josep Peña, i l’alcalde de Valls de Valira, Ricard Mateu, i han visitat el Molí, l’església de Sant Martí de Bescaran i el colomer medieval.