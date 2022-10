El ple del CCAU debat l’adhesió al conveni de l’ACM per al subministrament de gas i electricitat

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell d’aquest mes d’octubre sotmetrà a aprovació l’adhesió als acords marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per al subministrament de gas i electricitat, amb l’objectiu d’obtenir millors preus enfront de l’actual escalada dels costos energètics.

Es ratificarà, així, una mesura que l’ens ja va acordar d’urgència a l’anterior sessió. En aquest primer apartat, també s’han d’aprovar operacions de tresoreria per a l’any vinent i el conveni amb l’Ajuntament d’Oliana per a arranjar el camí de les Anoves. La sessió tindrà lloc aquest dijous, dia 13, a les 6 de la tarda a la sala d’actes del Consell.

A l’apartat d’atenció a les persones, es debatrà el conveni marc amb els ajuntaments per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis, urgències i d’altres programes relatius a benestar social, juntament amb el conveni per a impulsar polítiques d’igualtat en el període 2022-2025 i la devolució de l’aval del contracte de transport escolar amb Autocars Brugulat per a vehicles de més de 9 places.

A la comissió de Medi Ambient, es parlarà de la pròrroga de la subvenció del programa FEDER Impulsa Energia. Finalment, a l’apartat de mocions, Compromís presentarà una proposta per a la promoció econòmica i cultural de l’Alt Urgell mitjançant publicacions sobre personatges històrics representatius de la comarca.