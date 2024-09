El Parc Olímpic del Segre acull el Campionat d’Espanya d’eslàlom i caiac cross

Cartell anunciant el Campionat d’Espanya 2024 d’eslàlom i caiac cross

El Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, serà l’escenari, aquest cap de setmana, del Campionat d’Espanya d’Eslàlom i Caiac Cross, en què es decideixen els campions estatals absoluts d’aquest 2024. El torneig, organitzat pel Club Cadí Canoë-Kayak, comptarà amb més de 300 participants sumant totes les modalitats: 197 palistes en eslàlom, 31 patrulles -cadascuna amb tres palistes- i 107 competidors a la prova de caiac cross.

Entre els inscrits hi ha bona part dels palistes de l’equip estatal d’aquesta temporada, incloent olímpics com l’urgellenc Miquel Travé -diploma a París 2024- i la basca Maialen Chourraut, medallista a les tres anteriors edicions dels Jocs incloent l’or a Rio 2016.

L’activitat ja començarà divendres al matí amb les classificatòries individuals, que es desenvoluparan entre les 9 del matí i les 2 de la tarda. Després de la pausa per a dinar, passades les 3 de la tarda (des de les 15.19 h) es disputaran les primeres medalles del cap de setmana amb la prova de patrulles de C1, tant en sènior com en júnior, que finalitzarà poc abans de 2/4 de 5.

Dissabte el matí serà el torn de les proves individuals d’eslàlom. Es començarà de bon matí (8.43 h) amb les semifinals de C1 en les diferents categories: cadet femení i sènior, júnior i cadet masculí, per aquest ordre. Tot seguit (9.48 h) serà el torn de K1, amb les categories de sènior i cadet femení i de sènior, cadet i júnior masculí. Les finals començaran al migdia (12.15 h) i, a més de les categories esmentades, hi haurà les proves femenines de C1 cadet i júnior i de K1 júnior, en què les participants passen directe a la ronda decisiva.

En acabar aquestes finals, es lliuraran les medalles tant d’individual com de patrulles. I dissabte mateix, a la tarda, es faran les classificatòries de caiac cross en contrarellotge. Aquesta modalitat serà justament la protagonista de l’última jornada, diumenge, quan es faran les ja habituals eliminatòries de quatre en quatre. Es començarà a les 9 del matí, amb els quarts de final de les tres categories masculines, i a partir de les 10 hi haurà les semifinals de totes les categories, tant masculines com femenines (6 en total).

Les finals es podran veure a les 11 del matí. Per a acabar, al migdia (12.15 h) es farà el lliurament de medalles de caiac cross.





Prèvia de les Finals de la Copa del Món

El Campionat estatal arriba enguany a la Seu d’Urgell en un moment intens de la temporada: pocs dies després del Jocs Olímpics de París, en què palistes formats al Cadí CK han aconseguit resultats històrics, i pocs dies abans de les Finals de la Copa del Món ICF, que enguany tornen a la ciutat. La darrera vegada que el circuit mundial es va decidir a la capital de l’Alt Urgell va ser ara fa dos anys, al 2022.

La competició internacional es podrà veure al Parc del Segre d’aquí a tot just dues setmanes: del 19 al 22 de setembre. Serà, a efectes pràctics, l’oportunitat de veure la competició olímpica a la Seu, atès que s’hi espera que hi siguin presents bona part dels atletes que han pres part al programa d’eslàlom i caiac cross de París 2024.