Reconeixement als policies que van donar suport a França durant els Jocs Olímpics

Autoritats i membres de la Policia que han rebut el reconeixement (SFGA / Carles Esteve – Policia d’Andorra)

El Govern ha reconegut els membres de la Policia que van donar suport a França en la seguretat dels Jocs Olímpics de París 2024. A la recepció oficial, en homenatge als esportistes que han representat Andorra als Jocs, Mònica Doria i Nahuel Carabaña, ha assistit també la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i s’ha reconegut així mateix la participació en l’esdeveniment dels voluntaris de la Creu Roja andorrana.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat durant el seu discurs que “la cooperació, tant en l’àmbit del voluntariat com de la seguretat, és una mostra de solidaritat i bon veïnatge i, per tant, n’estem orgullosos i us agraïm que hàgiu estat abanderats del bon nom d’Andorra”.