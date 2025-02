El Parc Natural de l’Alt Pirineu impulsa el coneixement de la biodiversitat a través de la llengua de signes catalana

Un paratge del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Govern.cat)

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha impulsat un projecte per a crear nous signes d’espècies de flora, fauna i hàbitats del Parc en llengua de signes catalana (LSC). L’objectiu és millorar l’experiència de les persones sordes signants als espais naturals protegits i dotar d’eines al personal i als guies acreditats que operen al Parc Natural perquè puguin oferir una millor atenció a aquest col·lectiu. Per tal d’aconseguir-ho, és necessari fer accessible el lèxic en LSC dels elements de la natura que les persones sordes signants descobreixen al Parc al llarg de la seva visita.

Actualment, existeix una mancança important en la llengua de signes catalana en referència a la majoria d’espècies de fauna i flora, i alguns dels hàbitats que les contenen. La major part no disposen de signe propi o les que en tenen no es troben amb facilitat a les aplicacions i recursos d’aprenentatge de lèxic d’ús habitual entre les persones que es comuniquen en LSC.

En total, s’ha generat una cinquantena de signes propis referits a espècies com ara el trencalòs, el cabirol, el bedoll i el neret, i hàbitats com els prats de dall o les molleres. El Parc ha editat vídeos per a donar a conèixer cada signe, que es poden visualitzar a través del seu canal de YouTube.

Tot i que el projecte inclou especies i habitats exclusives del Parc, la gran majoria també es poden trobar en altres espais naturals pirinencs o, fins i tot, més enllà de la serralada. D’aquesta manera, aquests signes podran ser emprats fora de l’àmbit estricte del Parc i al llistat se li poden sumar els que es puguin anar creant en el futur.

Els signes han estat elaborats per l’Associació Volem Signar i Escoltar (AVSIE), que promou l’accés a l’LSC, la seva difusió i sensibilització i que ja van formar part del projecte Banoffee de SEO/BirdLife, en el que es van crear 60 signes d’aus mediterrànies en llengua de signes de 7 idiomes nacionals diferents. També s’ha comptat amb la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), que en farà difusió a través dels seus propis canals i diverses aplicacions d’LSC.

Així mateix, avui dimarts, s’ha organitzat a la seu del Parc una jornada específica per a donar a conèixer el projecte adreçada a guies-intèrprets, personal d’atenció al públic en equipaments, educadors i educadores ambientals i persones de la comunitat educativa, entre altres.





Tothom és Parc!

Aquesta iniciativa s’emmarca dins del programa d’activitats accessibles “Tothom és Parc!” per a acostar el paisatge i la biodiversitat dels paratges pirinencs a les persones amb diversitat funcional. Des de la seva creació, l’any 2022, s’han programat 53 activitats accessibles de senderisme, observació de fauna salvatge, tallers o visites guiades, adreçades a usuaris d’entitats i associacions de salut mental i persones amb discapacitat. L’any passat gairebé van sumar 350 participacions en alguna d’aquestes activitats.