El Programa de Digitalització d’Empreses inclourà una línia d’ajuts per a la implantació de la Intel·ligència Artificial

El secretari d’Estat, Marc Rossell, a l’esquerra, a la cimera sobre intel·ligència, a París (SFGA)

El Secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha participat en la Cimera per l’Acció sobre la Intel·ligència Artificial que acull la ciutat de París aquest dilluns i dimarts i que aplega líders mundials d’arreu, empreses, investigadors i representants de la societat civil. L’objectiu de la trobada és promoure l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA) al servei de l’interès públic. Durant l’esdeveniment, s’han tractat temes clau com el futur del treball, la innovació en la cultura, la confiança en la IA i la governança mundial d’aquesta tecnologia.

“La participació andorrana reafirma l’estratègia del país per a avançar en el camí cap a una digitalització responsable, que combina innovació, sostenibilitat i respecte pels drets humans”, ha explicat el secretari d’Estat. Així mateix, Rossell ha destacat el rol essencial de les empreses i, per això, es treballa perquè la propera edició del Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) pugui incloure una línia d’ajuts per a la implantació de la intel·ligència artificial al teixit empresarial andorrà per a fomentar-ne la productivitat i la competitivitat. Un element que el secretari d’Estat ja va comentar també durant la jornada organitzada per la Cambra de Comerç sobre la IA.

L’Estratègia de Transformació Digital 2030 s’alinea amb el contingut de la cimera, ja que aborda elements essencials per a la transformació digital i l’impuls de la innovació tecnològica, especialment en l’àrea de la IA. La delegació andorrana s’ha completat amb la assistència de l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabasa, i el responsable de l’Oficina d’Intel·ligència de la Dada, Albert Gomà.

Durant les jornades de treball, Rossell ha participat en debats centrats en la governança de la IA i les bones pràctiques per a fomentar una adopció sostenible i inclusiva d’aquesta tecnologia a nivell global. També ha subratllat l’aposta d’Andorra per la col·laboració internacional en l’àmbit de la ciberseguretat i l’ètica digital, així com el paper del país com a pont entre petits estats i grans ecosistemes tecnològics.

Marc Rossell també ha destacat el treball realitzat dins l’estratègia nacional amb iniciatives clau que posen Andorra a l’avantguarda de l’ús ètic i responsable de la IA. Entre els projectes destacats s’inclou l’aprovació i implementació del codi ètic d’ús de la intel·ligència artificial, que estableix les bases per a garantir la transparència, la protecció de drets digitals i la confiança en l’ús d’aquestes tecnologies. La iniciativa és un reflex del compromís del Govern amb la protecció dels drets digitals dels ciutadans i el desenvolupament d’una IA inclusiva i segura. La cimera també ha permès conèixer de primera mà l’ús de la IA en la millora dels processos en l’administració pública i també en la millora de les capacitats digital de la ciutadania.





Cooperació digital

De forma paral·lela a la participació de la cimera, Rossell també ha intercanviat punts de vista amb la ministra delegada del ministeri d’Economia, Finances i Sobirania industrial i numèrica, encarregada d’Intel·ligència artificial i del Numèric a França, Clara Chappaz. Els dos representants han compartit la necessitat d’estrènyer els llaços de cooperació en matèria de digitalització i ciberseguretat.

En aquesta mateixa línia, el secretari d’Estat també ha intercanviat properes col·laboracions amb la secretaria general de la Unió Internacional de Telecomunicacions, Doreen Bogdan-Martin, en l’àmbit del benestar digital, particularment per a la protecció del més joves.