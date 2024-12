El nou Reglament de permisos de conduir modifica l’edat d’obtenció i la vigència dels carnets professionals

Un conductor d’autobús (iStock)

El Govern ha acordat la modificació del Reglament de permisos i de les autoritzacions administratives complementàries per a conduir i del Registre de permisos de conduir. Les principals modificacions, estudiades a proposta de les associacions professionals del transport de mercaderies i de passatgers, fan referència a l’edat mínima requerida per a l’obtenció dels permisos professionals i a l’ampliació dels terminis de validesa.

El nou Reglament s’adapta a la normativa europea i introdueix el Certificat d’aptitud professional (CAP), l’obtenció del qual permetrà avançar l’edat d’obtenció d’alguns permisos de caràcter professional. La motivació per a facilitar l’obtenció de permisos a edats més joves és poder incentivar una part de la població a dedicar-se a un sector mancat de personal, especialment al transport de viatgers, sobretot arran del desplegament i la gratuïtat de les línies nacionals de transport públic.

En concret, amb relació als permisos corresponents al grup 2 (professionals), el Reglament s’harmonitza amb la directiva 2006/126/CE i la vigent a França i Espanya, i elimina els requisits d’experiència prèvia d’un any dels permisos de les categories inferiors. De fet, la normativa europea redueix més aquestes edats, sempre que els aspirants disposin de la Capacitació d’aptitud per a conductors (CAP), el procediment per a l’obtenció del qual serà efectiu i vigent a Andorra durant el primer trimestre de 2025. Mentrestant, una transitòria mantindrà les edats mínimes per a l’obtenció de determinats permisos d’acord amb el règim actual.

Una altra de les novetats fa referència a la capacitació per a conduir de les persones majors de 70 anys, tot adaptant-la a la normativa europea. La modificació permet, d’una banda, donar resposta a la realitat social en la qual les capacitats de les persones grans els permeten conduir -d’acord amb les prestacions que ofereixen els vehicles actuals- fins a una edat més avançada. I de l’altra, fa més exhaustius els controls mèdics a partir d’una edat determinada per tal de detectar aquelles persones que no poden continuar disposant del permís de conduir.

Així, d’acord amb la normativa base de la UE i la vigent als països veïns, s’elimina el límit d’edat per a conduir vehicles de les categories C1, C, D1 i D, establerta fins ara en 70 anys. També es modifica la periodicitat de les renovacions per a les categories B2, B2E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE. El període de vigència serà de cinc anys fins als 59 anys (fins ara els períodes de vigència de 5 anys eren només fins als 49 anys); de dos anys a partir d’aquesta edat fins als 75 anys. A partir d’aquesta edat la vigència és d’un any.

Pel que fa a l’exhaustivitat de les revisions mèdiques, a partir dels 70 anys, a banda del certificat mèdic especial, cal una prova psicotècnica, una analítica i una psiquiàtrica.

Finalment, respecte al termini de validesa que permet conduir a Andorra amb un permís estranger, a petició del sector es rebaixa d’un any a sis mesos.