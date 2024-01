El nou equip comunal d’Ordino saluda als empleats

La nova corporació saludant els empleats del Comú d’Ordino (Comú)

A Ordino, el nou equip comunal que va jurar el càrrec el passat 28 de desembre i va prendre possessió del mateix ahir, s’ha retrobat avui dimecres en la seva majoria, per a visitar les dependències comunals i saludar personalment els treballadors de la corporació. La visita conjunta ha començat pel servei de Tràmits i ha continuat amb la resta de departaments de l’edifici administratiu.

També s’han desplaçat als equipaments i serveis ubicats en altres edificis, com a l’edifici sociocultural L’Estudi, on es troba la ludoescola, la biblioteca, La Capsa i la Casa Pairal i a casa comuna vella, on hi ha Serveis Públics i Manteniment. Els consellers del nou equip comunal (2024-2027) assumiran la presidència de les comissions en la propera sessió de Consell de Comú. Pel que fa als actes, el Concert de Cap d’Any i la recaptació de joguines per a la campanya de Reis han estat els primers del nou mandat.