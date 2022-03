El nombre de llars a Andorra a finals del 2020 era de 35.860

El nombre de llars a Andorra a 1 de gener del 2021 era de 35.860 llars. Aquesta xifra representa un increment de 3.724 llars en un període de 4 anys davant de les 32.136 llars de l’any 2017. El ritme de creació neta de llars encapçalades per dones ha estat en aquest període superior al dels homes. Un aspecte a destacar és que el creixement de les llars entre 2017 i 2021 ha estat més gran que el de la població, ja que en el conjunt del període aquesta va créixer en un 7,2%, mentre que les llars ho van fer en un 11,6%.

El departament d’Estadística ha informat que en aquests anys continua la reducció progressiva de la dimensió mitjana de les llars. El disparat ritme de creixement de les llars i de la població ha provocat un descens en la mida mitjana de la llar, que ha passat de les 2,27 persones del 2017 a les 2,18 del 2021. Les causes d’aquest descens cal buscar-les, d’una banda, en factors purament demogràfics com ara el descens de la fecunditat que ha reduït el nombre mitjà de fills i ha augmentat les parelles sense fills; i, d’altra banda, en l’augment de noves formes de convivència com són les famílies monoparentals, o en l’extensió de les llars de tipus unipersonal, que també estaria, en part, relacionat amb un factor demogràfic com és l’envelliment de les estructures poblacionals.

Concretament, a finals del 2020, el nombre de llars amb un sol membre a la unitat familiar se situava en el 30,1%, mentre que les llars entre dos i quatre membres representaven el 66,5% del total. Pel que fa a les llars amb cinc membres o més només eren el 3,4%. Pel que fa a la demografia, un 70,2% són llars sense menors d’edat. Des d’Estadística han indicat que continuaria creixent la proporció de persones que viuen soles, i que representaven el 30,1% el 2020. Per nacionalitat, la majoria de les parelles residents estaven formades per persones en què ambdós eren de nacionalitat no andorrana (63,1%), mentre que en el 26,4% de les parelles, tots dos membres són andorrans.

Segons la projecció de llars d’Andorra, en els anys vinents es produirà un increment de les llars a Andorra a tots els escenaris de projecció de la població, protagonitzat, majoritàriament, per les llars encapçalades per dones. Paral·lelament, s’experimentarà una disminució progressiva de la dimensió mitjana de les llars. L’envelliment de la població comportarà també un augment de la proporció de les persones principals amb edat superior als 50 i 55 anys. Entre la població més gran es produirà una forta feminització de les llars.