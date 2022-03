Torna l’Andorra Sports Startup Challenge per potenciar la innovació en el sector esportiu

Andorra Research & Innovation, Andorra Business i el Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC), amb el suport de SPSG Consulting, uneixen esforços per identificar les solucions més disruptives i les últimes tecnologies arreu del món a través de la segona edició de l’Andorra Sports Startup Challenge, un concurs d’startups en els àmbits següents:

Millora de la seguretat i l’accessibilitat dels itineraris ciclistes.

Millora de la sostenibilitat i de l’impacte social en els esdeveniments esportius organitzats al país.

Millora de la implicació i experiència dels fans i consumidors per a esdeveniments esportius organitzats al país (abans, durant i després de l’esdeveniment).

Millora dels mètodes educatius mitjançant plataformes de gamificació.

Recopilació, visualització i anàlisi de dades per tal de crear un perfil 360° dels usuaris i turistes que visiten Andorra.

La directora general del GSIC powered by Microsoft, Iris Cordoba, “esperem que aquesta convocatòria internacional d’innovació oberta ens ajudi a detectar solucions i tecnologies com les plataformes de dades de clients, l’anàlisi de dades o la realitat augmentada. Aquest tipus de solucions permetran a les entitats esportives d’Andorra relacionar-se amb els clients, conèixer les seves preferències i, al final, contribuir al creixement econòmic d’Andorra, així com continuar posicionant el país en el mapa de l’ecosistema d’innovació tecnològica esportiva”.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa d’Andorra, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, ha informat que “aquesta segona edició tornarà a demostrar que treballar conjuntament amb alguns dels millors professionals garanteix l’objectiu de trobar solucions innovadores per desestacionalitzar l’esport andorrà, l’oferta turística i, de retruc, impulsar l’economia del país. Tot això amb unes premisses molt clares: sostenibilitat, lleialtat, seguretat i ús de Big Data. Com s’ha dit anteriorment, la nostra col·laboració amb el Global Sports Innovation Center, és un pas més per posicionar Andorra com a referent internacional en la indústria de l’esport i la innovació”.

Per la seva banda, Hermann Winkler, fundador de Snow51 i guanyador del Concurs d’Startups d’Andorra 2021, ha recordat que “guanyar el primer Concurs d’Startups GSIC Andorra de l’any passat va ser una experiència fabulosa per al nostre equip d’Snow51, i vam estar molt orgullosos i agraïts de rebre aquest premi per part del mateix ministre. Sobretot el viatge a Andorra ens va donar una gran visió d’aquesta atractiva destinació esportiva; les reunions amb l’equip del GSIC i els responsables d’Andorra així com l’intercanvi amb empreses i startups participants han estat molt inspiradores. Puc animar a totes les startups ambicioses a participar en la segona edició. Sense importar el resultat final, segur que us beneficiareu d’aquest entorn professional i motivador.”

La convocatòria està oberta des del 21 de març

La convocatòria està oberta del 21 de març de 2022 a l’1 de maig de 2022. Se seleccionaran fins a 10 projectes/startups com a finalistes que faran presentacions online. Un d’ells serà seleccionat com a guanyador i hi haurà dues mencions especials. Experts en les àrees de tecnologia, esport, negoci, innovació, inversió, emprenedoria i finançament analitzaran i deliberaran el guanyador.

El guanyador tindrà la possibilitat de dur a terme un projecte pilot amb les parts interessades d’Andorra, la participació en un esdeveniment del sector juntament amb Andorra Business, allotjament i àpats + visita turística per a dues persones durant cinc dies a Andorra, un any de subscripció gratuïta al GSIC powered de Microsoft i un any de subscripció gratuïta al Clúster Andorra. A més, el guanyador i les dues startups amb mencions especials rebran: Menció especial a la Guia d’Emprenedoria i Inversió d’Esports d’Andorra que publicarà el GSIC l’any 2022, sessió de mentoring d’una hora amb un membre del jurat i lliurament de premis in situ durant l’Andorra Sports Innovation Summit.

GSIC

El Global Sports Innovation Center powered by Microsoft (GSIC) és un clúster empresarial impulsat per Microsoft Sport Team que agrupa tota mena d’entitats esportives (clubs, federacions, associacions), institucions, empreses tecnològiques (des de startups fins a empreses), organitzacions de recerca, inversors i figures clau de la indústria de l’esport per millorar la seva cadena de valor. Més de 450 empreses de 40 països diferents ja han rebut el suport del GSIC a través de diferents activitats, així com dels seus ambaixadors i xarxa de professionals de la indústria de l’esport.