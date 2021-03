La Seu d’Urgell allarga una setmana més les restriccions per fer front a la Covid-19

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha decidit allargar una setmana més les mesures restrictives al municipi al no millorar les dades epidemiològiques de la COVID-19. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, manifesta al respecte que “sabem que és una situació molt complicada per molta gent, sobretot per les activitats extraescolars i els infants que hi participen, però amb les dades sanitàries actuals i a les portes de Setmana Santa no podem fer una altra cosa. “Per tant, demano una vegada més la col·laboració de tothom per fer aquest esforç una setmana més per poder evitar mals majors que portin una situació molt més greu”, ha reblat Fàbrega.

Avui dijous 18 de març a la Seu d’Urgell l’índex de risc de rebrot és de 843.3, amb una taxa de transmissió d’1.6. Hi ha 4 pacients ingressats per Covid-19 al Sant Hospital. Es mantenen 6 grups escolars i 3 extraescolars confinats, amb 112 alumnes i 9 professors confinats.

Aquesta mala evolució probablement va lligada a la presència de la variant britànica del virus de la COVID-19 que presenta major contagiositat en infants i gent jove.

Per tant, davant d’aquesta evolució, i d’acord amb les recomanacions de la Unitat de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament urgellenc torna a recomanar, durant els propers 7 dies, és a dir, fins el divendres 26 de març:

La suspensió temporal de les activitats extraescolars, per tal de reduir al màxim les oportunitats de contagi per contactes socials.

Ajornar les competicions esportives federades no professionals i les activitats esportives extraescolars.

Evitar mobilitat i reunions en llocs públics que no siguin estrictament necessaris.

Es procedeix al tancament de les escoles de música, art i dansa, biblioteca (només servei préstec) i sales d’exposició, així com TOTES les instal·lacions esportives municipals.

La suspensió temporal de tots els actes culturals.

Tancament de parcs infantils.

Juntament amb aquestes recomanacions, es reforça la necessitat de complir estrictament amb els aïllaments domiciliaris indicats pels gestors Covid (punt clau per revertir la situació actual), i les mesures que són conegudes per tots però que cal reforçar: mascareta, rentat de mans, distancia física i espais ventilats.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell aplicarà totes aquestes recomanacions des d’avui fins el proper divendres 26 de març. A partir de llavors, i en funció de l’evolució de les dades epidemiològiques al nostre municipi es decidirà si és necessari o no prorrogar aquestes restriccions.