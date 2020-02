No es privatitzarà el Lycée Comte de Foix i les aules dels 400 alumnes de seconde a terminale es desplaçaran a les instal·lacions de l’escola de Ciutat de Valls el curs 2021-2022. Són alguns dels acords que han tancat la delegació de l’ensenyament francès encapçalada pel ministre Jean-Michel Blanquer i el Govern. També s’ha proposat fer més atractiu l’ensenyament francès.

El ministre francès d’Educació ha estat taxatiu i ha negat cap voluntat de canviar res respecte de l’acord en educació entre tots dos estats. En roda de premsa, Jean Michel Blanquer ha negat cap intenció de privatitzar el Lycée Comte de Foix. Unes paraules que també ha recollit la ministra d’Educació.

“Sé que ha corregut aquest rumor i desconnec d’on ha sortit, però els puc assegurar que el sistema d’ensenyament francès continuarà sent gratuït i és el que he volgut dir quan em referia que no hi ha cap intenció de fer cap canvi d’estatus”, assegurava Blanquer. Vilarrubla afegia que “és una de les grans condicions perquè hi hagi igualtat d’oportunitats pels nostres alumnes. I per tant una de les grans riqueses és aquesta, que els tres sistemes educatius siguin de lliure elecció, públics i gratuïts i amb la qualitat que hem tingut fins ara. Tot el que pugui fer el Govern andorrà perquè continui així no dubteu que s’hi esforçarà al màxim”.

La visita del ministre francès ha servit, a més, per mostrar la clara voluntat de reforçar la presència a Andorra i millorar-la. Una mesura és la inversió acordada de 800.000 euros per adequar les instal·lacions deixades buides per l’escola espanyola a Ciutat de Valls. No s’ha concretat qui pagarà què, però el que és clar és que les instal·lacions estaran disponibles el curs 2021-2022 i acolliran els alumnes del Lycée, és a dir, els 400 dels cursos de seconde a terminale. Tot plegat farà que s’alliberin espais al Lycée que acolliran els alumnes de la branca professional i aules del collège que engloba estudiants entre 11 i 15 anys.

També s’ha acordat implantar una altra branca, la de digital i ciències informàtiques, com ja s’ha fet a altres escoles de l’estat francès. A fi de fer més visibles les opcions educatives franceses és previst millorar la comunicació que es dona dels estudis que s’hi poden cursar per atreure estudiants dels altres sistemes educatius. Una millor informació sobretot de carreres que fins ara semblaven inaccessibles, com les de medicina i enginyeria. Finalment també s’ha acordat potenciar els intercanvis docents i la formació.