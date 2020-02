La sessió d’avui del Consell de Comú d’Encamp ha aprovat, entre altres punts, el nou marc pressupostari per als anys 2020-2023 que preveu 33,6 milions d’euros d’inversions per als propers quatre anys, destinats principalment a desenvolupar els projectes previstos en el pla de reactivació econòmica així com importants inversions perquè la parròquia esdevingui un model en qualitat de vida i una referència com a destinació de turisme familiar i esportiu.

Entre les principals inversions previstes en el marc pressupostari hi figura, entre altres, el nou parc, l’embelliment dels nuclis tradicionals, millorar els entorns d’Engolasters, la Plaça Coprínceps, l’ampliació del casal de la gent gran, actuacions de millora en eficiència energètica, aparcaments,….

Aprovació del pressupost per al 2020 amb prop d’11 milions d’euros d’inversió

El Comú ha aprovat també el pressupost per aquest any 2020 que ascendeix a 33,3 milions d’euros, dels quals gairebé 11 són per a inversions.

Les principals inversions que preveu el pressupost 2020 són la redacció del projecte i l’inici de les obres del nou parc, l’enderrocament i adequació del terreny del Prat Gran on hi ha el serveis comunals i l’adequació de les noves dependències provisionals del servei de circulació, els aparcaments de Prat de Casa-Carrer de la Vena i el de Les Bons i el Parc infantil de Bellavista. També s’hi preveuen els recursos necessaris per l’estabilització de talussos en general, i concretament una actuació al carrer Hort de Godí.

Es preveu també un nou sistema de ventilació al centre esportiu d’Encamp, una millora de l’eficiència energètica amb la climatització de Casa Comuna, així com una partida general per atendre les necessitats de reparació de voravies i altres infraestructures de la parròquia.

Concretament al Pas de la Casa es preveu, a nivell d’inversions per al 2020, finalitzar la fase actual de les obres de l’escola bressol, la redacció del projecte i l’inici de les obres de remodelació del carrer Sant Jordi i el nou parc infantil i skate parc.

El pressupost contempla també una partida per totes les accions previstes com a Vila Europea de l’Esport, per al Pla de reactivació econòmica destinada principalment als ajuts a empreses i les actuacions previstes al Pla per al 2020, i el manteniment de la partida per ajudes socials.

El pressupost preveu una reducció de la despesa financera del 5,57% i de la despesa corrent d’un 1,04%, respecte el pressupost anterior. La despesa de personal s’incrementa un 0,56% per sota del límit de l’1%.

Pel que fa a l’aplicació de les transferències de govern, només un 16% es destina a despesa corrent i per tant, el 84% restant es pot destinar a inversions.

La cònsol major, Laura Mas, ha volgut destacar que “el programa de govern amb el que ens vàrem presentar s’ha reflectit íntegrament en aquest marc pressupostari i en aquest pressupost 2020 per fer front a les necessitats de la parròquia, de forma planificada i per assolir-les durant aquests quatre anys”

El pressupost i el marc pressupostari ha estat aprovat amb els vots a favor de la majoria, l’abstenció d’Agrupament i el vot en contra del PS.

Nomenaments del Secretari General i de l’ Interventor Comunal

En el marc d’aquesta sessió comunal també han promès el càrrec com a Secretari General, el sr. Àlex Mora Esteban i com a Interventor Comunal, el sr. Jordi Martínez Llarden.

Jurament dels càrrecs de Capità, Aner i Desener del Sometent

Per altra banda s’han fet també els juraments del sometent, com a Capità, ha jurat el Sr. Marcel Montellà Adran, com a Aner, ha promès la Sra. Alba Massuet Garcia, i com a Desener, ha promès la Sra. Laura Boscà Rozas, nomenats per sorteig el passat 16 de gener.