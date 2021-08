El Ministeri de Medi Ambient fa balanç de les accions del 2020 en el marc de l’ENPA

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat fa balanç de les accions dutes a terme durant l’any 2020 en el marc de l’Estratègia Nacional del Paisatge d’Andorra (ENPA) 2012-2020.

Així doncs, es destaca que al llarg de l’any passat s’han desenvolupat diferents objectius de l’estratègia 2012-2020, com són fer el seguiment d’un centenar de molleres amb la finalitat d’actualitzar-ne l’estat, constatant la bona conservació dels hàbitats presents.

També, com cada any, s’ha continuat fent la neteja i el manteniment de la vegetació de ribera amb el control de 27 quilòmetres de rius i torrents que han permès retirar 400 tones de material vegetal. Així mateix, s’han restaurat prop de 1.000 m² de marges de rius amb estaques de diferents espècies de salzes, enguany al riu Valira del Nord (quatre zones del camí ral entre Arans i les Salines) i al Valira d’Orient (zona del Tarter).

Pel que fa a les accions relacionades amb la integració paisatgística d’infraestructures viàries, s’ha continuat fent el seguiment ambiental de les restauracions dutes a terme en alguns talussos de la carretera del port d’Envalira, i s’ha pogut comprovar el bon estat i la correcta evolució de la vegetació implantada durant les restauracions fetes el 2016 i el 2018.

S’ha continuat treballant també en el manteniment de les plantacions que es van fer el 2017 a la zona de la Duana del riu Runer, des de la rotonda de la depuradora fins a la frontera.

En l’àmbit dels refugis no guardats, i tal com es va fent des de fa molts anys, durant el 2020 s’han executat diverses tasques de manteniment i reparacions de part de les teulades, finestres, llums i plaques fotovoltaiques i s’han fet tasques de neteja que han permès recollir 365 kg de deixalles (una reducció del 26% respecte al 2019).

En l’àmbit de camins i senders, s’ha reforçat en alguns punts la senyalització de l’itinerari de la Coronallacs per a millorar l’orientació dels usuaris. També s’ha dut a terme un estudi cartogràfic i sobre el terreny per a crear dos variants del sender de gran recorregut GR11 per al tram que va des del refugi del Comapedrosa fins al poble d’Ordino, i una altra variant del GRT de les tres nacions pel que fa a l’etapa entre el refugi del Fourcat (França) i el refugi del Comapedrosa, per a evitar el pas per Llorts.

El 2020 Andorra Sostenible ha impartit sis sessions del taller “Som paisatge”, en què han participat 178 alumnes i s’ha creat un recurs digital en forma de fitxa explicativa, consultable al web d’Andorra Sostenible.

Finalment, l’any 2020, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha rebut 114 denúncies, 81 de les quals són denúncies, queixes i avisos telefònics o per xarxes socials per afectacions a les aigües i molèsties de soroll i 33 són fotodenúncies, majoritàriament per residus abandonats i contaminació de les aigües superficials.

Cal esmentar que el 2020 acaba el període de la primera Estratègia Nacional del Paisatge d’Andorra, i per aquest motiu des del 2019 s’està treballant la nova Estratègia Nacional del Paisatge d’Andorra per al període 2021-2035.

Com a objectius globals de la nova ENPA hi ha –entre d’altres– el de mantenir els paisatges d’alta muntanya ben conservats, apropar els entorns fluvials a la ciutadania, integrar les infraestructures viàries en el paisatge i potenciar els entorns agraris i forestals productius.

Per tal de traduir aquests objectius globals en accions concretes, el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha dut a terme un procés participatiu, amb la voluntat de generar una reflexió col·lectiva sobre el paisatge del Principat i recollir el coneixement de la població, dels agents socials i econòmics i de les institucions sobre el paisatge.