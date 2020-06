El Ministeri de Cultura i Esports permet el reton dels entrenaments dels esports col·lectius

El Ministeri de Cultura i Esports ha validat el retorn als entrenaments d’aquells esports col·lectius que encara no podien fer-ho a causa de les restriccions implementades per la situació sanitària generada per la COVID-19. Així, i seguint en tot moment els protocols i recomanacions marcats pel ministeri de Salut, el Ministeri ha reobert una nova fase per permetre als esports col·lectius retornar als entrenaments de manera progressiva.

En aquesta nova fase hi ha inclosos totes les federacions amb esports col·lectius. Els clubs que practiquin aquests esports podran tornar als entrenaments de manera gradual a partir d’aquest dimecres 3 de juny. Segons marquen els criteris sanitaris establerts per minimitzar els possibles contagis, les entitats esportives podran permetre entrenar als jugadors en grups predeterminats i sense contacte en un mateix espai. Per tal de garantir aquestes mesures, el Ministeri ha treballat amb les federacions per reordenar els entrenaments i els espais associats.

Un cop passats prop de deu dies des de la represa d’aquesta nova fase el Ministeri decidirà si continua ampliant els criteris per al desenvolupament dels entrenaments, en funció de l’evolució epidemiològica que s’observi. D’aquesta manera, aquesta nova fase s’afegeix al retorn dels entrenaments que ja es permet als esportistes professionals, federats i amb programes de tecnificació.

Reunió amb la FAF

La minista de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, es van reunir ahir al vespre de manera telemàtica amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Durant la trobada, Riva els va traslladar a la federació l’autorització de la represa progressiva dels entrenaments i es van emplaçar a una nova trobada un cop passats els 10 dies de la represa d’aquest nova fase, per valorar-ne el funcionament.

Fruit de la reunió, la FAF es va comprometre a traslladar els protocols de Salut i la possibilitat del retorn als entrenaments als clubs adscrits a la primera divisió nacional. La federació també va explicar al Ministeri que té a punt les instal·lacions, que en tot moment segueixen els protocols sanitaris marcats. La trobada també va permetre escoltar i recollir les explicacions de de l’Associació de Futbolistes d’Andorra (AFA).