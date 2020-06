Esllavissada en un dels túnels de la carretera de la Seu a Andorra

Una esllavissada de pedres i terra ha obligat aquest dimecres al migdia establir pas alternatiu en la circulació per la carretera N-145, just a l’inici de la carretera que connecta la Seu d’Urgell i Andorra.

L’incident s’ha produït a la boca sud del túnel del Bordar, just al límit dels termes municipals de la Seu i les Valls de Valira i a prop del poble d’Anserall. Segons les primeres comprovacions que han fet els tècnics, s’apunta que la causa de l’esllavissada podria ser el trencament d’una conducció del reg de Santa Llúcia, que passa uns 100 metres per damunt de la galeria. Això hauria provocat el despreniment d’aigua, roques i fang a la calçada, just a l’entrada del túnel, tot i que encara s’estan analitzant les causes. Per esclarir els fets, els treballadors de manteniment de la carretera han activat un dron amb càmera per comprovar què ha passat i com s’ha originat l’esllavissada.

L’incident ha afectat bàsicament el carril en direcció Andorra, que ha hagut de ser tallat, tot i que algunes pedres han anat a parar al sentit contrari de la carretera. Per això, s’ha establert un pas alternatiu pel tram de la carretera antiga que hi ha al costat del túnel. El tall ha provocat retencions puntuals al punt quilomètric 0,5 de l’N-145.

Trànsit escàs pel tancament de la frontera

En tot cas, la incidència en el trànsit ha estat menor que la d’altres successos semblants, pel fet que actualment el Govern espanyol manté la prohibició d’accedir a Andorra tret dels supòsits contemplats en l’estat d’alarma, com són motius mèdics, transport de mercaderies o bé per a l’anada i tornada dels fronterers al lloc de treball.

A això s’hi afegeix el fet que a data d’avui tampoc no estan permesos els desplaçaments entre regions sanitàries catalanes, tret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on sí que s’ha unificat el trànsit de les tres regions la conformen malgrat que encara estan a la fase 1 de la desescalada, per sota d’altres zones que ja estan en fase 2 com ara l’Alt Pirineu i Aran. Tot plegat fa que aquests dies el moviment de vehicles per la carretera de la Seu a Andorra sigui molt menor de l’habitual.