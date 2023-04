El MCTA celebra el Dia Internacional dels Museus amb entrada gratuïta i activitats durant tot el maig

Cartell anunciant els tallers familiars al MCTA (Museu)

El Museu Carmen Thyssen Andorra programa les activitats del mes de maig al voltant de Dia Internacional dels Museus. Durant la cita, que se celebra cada 18 de maig, es convidarà tothom a gaudir de l’actual mostra “Khrôma. L’univers emocional del color” de forma gratuïta. A més, es preveuen diversos tallers familiars durant els caps de setmana destinats a fomentar la participació cultural i artística. Entre les propostes destaca el mural col·lectiu organitzat amb motiu del festival audiovisual Ull Nu el 14 de maig.

Per una banda, els dies 6 i 7 de maig, el taller familiar “dissenya la teva portada de llibre”, portarà a les famílies a descobrir el constructivisme rus, un estil artístic de principis del segle XX reivindicatiu i estètic, cabdal en el desenvolupament de l’art modern. Durant la sessió, els participants hauran de crear els seus dissenys de portades amb materials diversos com els retalls de revistes i la tipografia geomètrica, prenent com a inspiració a l’artista Nikolai Sedelnikov, que es pot trobar a l’actual mostra expositiva.

El següent cap de setmana, els dies 13 i 14 de maig, el Museu Carmen Thyssen Andorra col·laborarà en la desena edició del Festival audiovisual Ull Nu. Per aquest motiu, l’activitat es desplaçarà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella durant el diumenge 14 de maig. Sota el títol “Andorra, plató de cine”, el taller convidarà a participar de manera lliure i gratuïta en un mural col·lectiu, inspirat en l’obra “In a New York State of Mind” de l’artista contemporani Charles Fazzino. El assistents hauran de decorar i enganxar diferents elements del cinema per a crear un mapa d’Andorra en tres dimensions.

El 18 de maig, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, s’oferirà a tots els visitants l’entrada gratuïta per a descobrir “Khrôma. L’univers emocional del color”. L’entrada inclourà també l’assistent de visita (audioguia) amb la proposta dels diferents recorreguts possibles. Segons la cap de Projectes del museu, Teresa Areny, “una vegada més, el museu se suma a aquesta celebració internacional que dona visibilitat i posa en valor la tasca de divulgació cultural dels museus.

En aquest sentit, el Museu Carmen Thyssen Andorra treballa per a apropar l’art a tothom i amb tothom i anar més enllà de l’exposició de les obres. Les activitats dissenyades per l’equip de producció giren al voltant del fet expositiu per a viure una experiència única que afavoreixi l’aproximació en l’art pel gaudi cultural de petits i grans”.

Finalment, els dies 27 i 28 de maig, el taller familiar “flors abstractes” transportarà els assistents al món de la pintura abstracta. Un taller inspirat en l’obra Policromia d’Ernst Wilhelm Nay que busca sorprendre els assistents amb la tècnica d’aplicació del guaix mitjançant elements com les flors o les esponges, per tal de crear motius primaverals.

Els interessats en participar en les activitats programades a l’espai EduCarmen podran escollir entre diferents sessions sota reserva prèvia i amb un aforament limitat. Cal destacar que els infants menors de 12 anys han d’estar sempre acompanyats d’un adult durant les activitats familiars.





PROGRAMA D’ACTIVITATS MAIG 2023

6 i 7 de maig 2023: TALLER FAMILIAR DISSENYA LA TEVA PORTADA DE LLIBRE COM SEDELNIKOV

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult





14 de maig 2023: MURAL COL·LECTIU AL FESTIVAL ULL NU

Hora: 10.30 h a 13.30 h

Espai: Centre de Congressos d’Andorra la Vella

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult





18 de maig 2023: DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

Durant aquest dia l’entrada al museu serà gratuïta





27 i 28 de maig 2023: TALLER FAMILIAR DE FLORS ABSTRACTES

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult





Inscripcions gratuïtes. Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800.