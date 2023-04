Concert de Marta Dallerès, aquest dissabte, a la Massana

La cantant andorrana, Marta Dallerès, en un concert (Comú de la Massana)

Després de la gran acollida del concert de l’any passat, la cantant andorrana, Marta Dallerès, torna al teatre de les Fontetes, a la Massana, aquest dissabte, 29 d’abril, a les 20 hores, amb un repertori completament renovat. “Una de les meves peculiaritats és que canvio molt el repertori i m’agrada sorprendre el públic. Per això només puc avançar que, aquest, dissabte interpretaré alguns temes de llegendes musicals, cançons molt especials que espero que agradin molt”, explica Dallerès.

L’artista comptarà amb la col·laboració de Xavi Requena a la bateria, Déborah López Vila al teclat, Ivan Castells “Ivo” i Ivan Marín a la guitarra i Jenny Dobarro al baix. Pel que fa al suport tècnic, anirà a càrrec de Server-Sonos.

La cantant andorrana combina la seva feina amb la música. De moment ofereix dos o tres concerts a l’any, a més de treballs d’estudi i enregistrament de vídeos. “Durant els meus viatges m’inspiro per a trobar els temes per al concert següent però també aprofito per a enregistrar imatges o fer fotos que em serveixen per a fer muntatges musicals que penjo a YouTube i que agraden molt als meus seguidors”, assegura l’artista.

Les entrades ja són a la venda i es poden adquirir a www.4tickets.es/lamassana.