“El mar comença AQUÍ. No hi tiris res”, nova acció de conscienciació a la Seu d’Urgell

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat aquesta setmana una altra acció que complementa la campanya ‘El Carrer no és un cendrer’ que té com a objectiu fer front a la problemàtica de les burilles a la nostra ciutat.

Concretament s’estan instal·lant 30 plaques en embornals de la ciutat amb el missatge ‘El mar comença AQUÍ. No hi tiris res’ per a conscienciar també a la ciutadania que els residus que van a terra i que no poden ser recollits pel servei de neteja viària són arrossegats cap als embornals i poden acabar al riu i al mar amb el problema de contaminació mediambiental que això comporta.

‘El Carrer no és un cendrer’

La campanya es va iniciar el passat 2021, any on es van portar a terme una sèrie d’accions com una exposició de 100.000 burilles al carrer Major recollides l’any 2020 pels voluntaris del grup Per una Catalunya Neta i la distribució gratuïta de cendrers de butxaca als ciutadans fumadors de la Seu d’Urgell, repartint un total de 650 cendrers.

La campanya vol fer visible la problemàtica d’aquest residu que sovint passa inadvertit i sensibilitzar a la població sobre l’impacte negatiu que provoquen les burilles de tabac al medi ambient i a l’espai urbà.

Una altra acció ha estat la campanya informativa dirigida a bars i restaurants de la ciutat per a exposar-los la problemàtica de les burilles i implicar-los en la seva solució, pel fet que davant d’aquests locals s’hi concentra gran part de les burilles. Val a dir que aquesta problemàtica es va agreujar a partir de l’any 2011 quan es va prohibir fumar a l’interior d’aquests establiments.

Durant aquesta campanya els educadors ambientals van visitar vora un centenar de locals de restauració per a recomanar-los la instal·lació de cendrers al seu exterior, en cas que no en tinguessin, per tal que quan els fumadors surtin a fumar al carrer no hagin de llençar les burilles a terra.

També es va distribuir de manera totalment gratuïta una vuitantena de cartells de sensibilització per a fixar-los al costat del cendrer i uns 600 per tal de col·locar-los a les taules de la terrassa.

Cal remarcar que la campanya ha estat molt ben rebuda pel sector i s’ha pogut constatar que gran part dels restauradors estan molt conscienciats amb la problemàtica d’aquest tipus de residus. De fet, molts locals ja disposaven de cendrer a l’exterior i escombraven el seu tram de façana.

A principis d’aquest any 2022 es va realitzar una nova acció en el marc de la campanya que anava dirigida al públic en general instal·lant cartells informatius en 300 papereres per a sensibilitzar a les persones fumadores perquè no llencin les burilles a terra sinó que les dipositin a les papereres que ja disposen de punts per a apagar cigarretes.