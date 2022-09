El maletí sospitós trobat al carrer Prat de la Creu ha estat una falsa alarma

Al final, per sort, ha estat una falsa alarma. El maletí, que al voltant de les dues de la tarda s’ha trobat prop de la parada de l’autobús, a la zona propera de l’ambaixada espanyola, al carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella i que despertava sospites, no contenia res perillós. Aquesta informació ha estat difosa en un primer moment per la Cadena Ser Andorra.

En el moment que la Policia ha estat alertada, s’ha procedit a acordonar el carrer, tallant-lo a la circulació de vehicles i de vianants davant la curiositat de les persones que observaven de lluny l’actuació policial. Després que els especialistes procedissin a inspeccionar el maletí, aquests, han comprovat que no hi havia res perillós en el seu interior.