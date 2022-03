El lloguer d’habitatges i les tarifes dels centres sociosanitaris a debat en la sessió de control

L’increment il·legal del preu d’habitatges de lloguer i la gestió dels pisos buits han centrat bona part de la sessió de control al Consell General. També s’ha parlat sobre la modificació de les tarifes en centres sociosanitaris. Pere López, que reitera la seva eliminació, presentarà una moció per debatre la qüestió amb la resta de grups parlamentaris.

Ha tornat a l’hemicicle el debat en relació amb l’habitatge amb arguments que ja s’han sentit en alguna de les darreres sessions de control. El Govern relaciona gran part de l’augment de les queixes sobre l’habitatge al raonador del ciutadà a situacions en les quals s’ha incrementat el preu de les rendes de lloguer de manera il·legal.

Terceravia+Unió Laurediana+Independets ha demanat els mecanismes per esbrinar la situació jurídica dels pisos buits. Considera que l’intervencionisme de l’Estat, la lentitud dels processos judicials i la poca seguretat jurídica no desperten la inversió en habitatges de lloguer.

En la sessió d’aquesta tarda Pere López ha anunciat que presentarà una moció per la modificació de les tarifes per a nous residents de centres sociosanitaris. Espot i Pallarés han defensat la necessitat de dur a terme aquest canvi per adaptar-se a la llei i al nou model d’atenció centrat a la persona. Han recordat, a més, les ajudes per a les famílies amb menys recursos.

Quant a la pregunta sobre la participació andorrana a la Biennal d’art de Venècia. La ministra Riva ha apuntat que se continua reflexionant per decidir si ser-hi presents i en quines condicions. La consellera general Susanna Vela ha recordat el difícil procés pel qual Andorra finalment va poder formar part de l’exposició internacional.