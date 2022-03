Mor l’exsíndic Estanislau Sangrà Font als 95 anys

Mor als 95 anys l’exsíndic general Estanislau Sangrà Font, que va estar al capdavant de Sindicatura entre 1978 i 1982.

Va ser el darrer síndic general amb poder executiu abans de la creació del càrrec de cap de Govern. Nascut a Escaldes-Engordany el 1927 va tenir una llarga trajectòria política.

Primer formant part del quart d’Escaldes-Engordany el 1958, quan encara no existia la parròquia. També ostentant el càrrec de conseller general a partir del 1968 i en diferents moments.

El 2016 va rebre un homenatge al Consell General per part de l’Associació d’exsíndics i exconsellers generals per la seva contribució a la política del país i la participació en decisions importants per al seu progrés.