El juny ha estat més fred i plujós de l’habitual al Pirineu català

L’Alt Pirineu i el conjunt de Catalunya han viscut aquest 2020 el mes de juny més fred i plujós dels darrers anys, segons el balanç que ha presentat el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, a nivell nacional s’ha registrat les quantitats de precipitació més grans dels darrers 23 anys, tot superant la marca de l’any 1997.

Les comarques del Pirineu occidental i central han destacat especialment per l’anomalia negativa de temperatura, especialment als observatoris d’alta muntanya. Com a dades més significatives, al Refugi de Certascan la temperatura mitjana ha estat un grau i mig per sota (-1,5º C) de la sèrie històrica d’aquest indret. En termes semblants (-1,4) s’han mogut a Espot i al punt més alt de l’Alt Urgell, el pic de Salòria. Un altre observatori situat per damunt dels 2.500 metres, el de la Tosa d’Alp, ha estat 1,3 graus per sota. A una mica menys d’altitud també destaquen el Port del Comte (2.316 m.), amb -1,2º, i el Lac Redon (2.247 m.), amb -1,1º.

A la Seu d’Urgell i a bona part de l’Alt Pirineu també s’ha produït aquesta baixada en la temperatura habitual, tot i que en aquests casos per sota d’1 grau negatiu d’anomalia. L’excepció ha estat al sud de l’Alt Urgell i als entorns de Puigcerdà i Tremp, on la dada s’ha quedat lleugerament per damunt de la mitjana. Una tendència que ha estat més marcada en comarques del litoral, en les quals destaquen Viladecans (+1,5), Aldover (+1,3) i Barcelona (+1,1).

Pel que fa a les precipitacions, quasi tots els municipis pirinencs han registrat una acumulació de pluja per damunt de la mitjana; i en alguns casos, molt per damunt. A l’Alt Urgell aquest episodi ha estat especialment intens als municipis de la Seu i de Montferrer i Castellbò, amb una anomalia positiva al voltant del 70%. A la resta de la comarca la diferència sobre la mitjana ha estat en general d’entre el 30% (al sud de l’Alt Urgell) i el 50% (a l’Urgellet i el Baridà). En alguns punts del Pallars Sobirà, el Jussà i l’Aran, s’ha arribat a registrar el doble de pluja d’un any normal. A la Cerdanya, en canvi, el registre només ha estat en general lleugerament per damunt de l’habitual.

On les pluges han estat més intenses, però, és al Pirineu oriental, sobretot a la zona compresa entre el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa i Osona. A Roda de Ter (296 l/m2) és on ha plogut més de tot Catalunya, però també destaquen observatoris de muntanya com els de Beget (280), Campdevànol (267), Ulldeter (257), Castellar de n’Hug (257) i Molló (239), tots ells propers a la Cerdanya.

Més de 20 dies de pluja i algunes nevades en cotes altes

Un altre exemple d’aquest pluja superior a l’habitual és el fet que en molts observatoris de l’Alt Pirineu i del Prepirineu ha plogut més de 20 dies, quan la mitjana del mes de juny sol en aquest sector és d’entre 10 i 15 dies. Per tant, en molts indrets ha precipitat el doble de dies del normal.

A tot plegat s’hi afegeix el fet que la primera quinzena del mes (sobretot els dies 4, 7 i 11) encara hi va haver algunes nevades febles a partir dels 2.000 metres d’altitud. Destaquen els 13 cm de neu que es van mesurar al Port de la Bonaigua i els 11 de Certascan, en tots dos casos el passat dia 7.