El Judici dels Contrabandistes omple, un any més, la plaça dels Arínsols d’Encamp per Carnaval

La plaça dels Arínsols, a Encamp, s’ha omplert un any més de ciutadans i visitants que, entusiasmats, han gaudit d’un dels actes més tradicionals i satírics del Carnaval de la vila; el Judici dels Contrabandistes. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que un any més “hem viscut un gran judici, amb gent de la parròquia i també de la resta del país. Hem pogut gaudir de sàtira i tradició traslladada a àmbits polítics i socials actuals”. Precisament, “aquesta part d’adaptació dels textos tradicionals a l’actualitat és un gran punt destacable del judici i de les altres representacions que es fan durant el Carnaval”.

El judici ha començat amb la persecució del grup de delinqüents pels carrers de la vila. Entre esquius i empaitades, la patrulla de carabiners ha aconseguit finalment atrapar a la colla de malfactors, que ha estat portada a la plaça dels Arínsols per a enfrontar-se a la justícia.

L’escenari de la plaça ha passat a convertir-se en un tribunal andorrà molt particular, compost per personatges de gran autoritat com el fiscal i el jutge. Tampoc ha faltat l’estimat advocat dels pobres, que enguany ha resultat ser el conseller comunal José Luís Agudo, i el cap dels contrabandistes, anomenat entre els seus seguidors com ‘El Sis Dits’ i simulant ser l’exministre Eric Jover.

Tots plegats han donat vida a un espectacle ple de diversió, comicitat i grans moments de sàtira. Durant la representació, s’han versionat cançons com ‘Everybody’, dels Backstreet Boys, fent referència a àmbits polítics i socials tant parroquials com nacionals. Han sorgit temes com la Unió Europea o el Consell General i s’ha mencionat a figures públiques del país, com el cap de Govern, Xavier Espot, els actuals cònsols Laura Mas i Xavier Fernández o la consellera comunal Marta Pujol, entre d’altres. També hi ha hagut alguna picada d’ull a personatges internacionals, com l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.

Gràcies a l’humor i als dots de convicció de l’advocat dels pobres, el jutge ha acabat absolent a la colla de contrabandistes, que plens de joia i satisfacció, han mostrat la seva alegria cantant la cançó distintiva de la joventut encampadana i himne del Carnaval, posant així punt i final a un judici de disbauxa.

Posteriorment, els assistents han pogut gaudir de la botifarrada popular, que ha comptat amb les botifarres blanques i negres extretes aquest matí de diumenge de la 'Matança del Porc'.





Els actes de Carnaval continuen fins dimecres

Pel que fa a la resta d’actes de Carnaval, han continuat aquesta tarda de diumenge amb el concurs de disfresses infantil i l’espectacle ‘El Pony menut’. De cara a la nit, la Sala de festes acollirà, a partir de les 23 h, el grup de versions ‘The Tutsies’, l’entrega de premis de carrosses i comparses, el concert de ‘Bandidos Perversions’ i la sessió de discjòquei amb Dj Toni Peret.

Dilluns al matí, a les 11:30 h, hi haurà una sessió de vermutada a la Sala de congressos amb el ‘Duet Làser’. I a les 15:45, la xaranga ‘Bloco Sambara’ anirà pels carrers del poble acompanyant als dallaires i demés personatges del Ball de l’Ossa fins a arribar a l’aparcament del Prat de l’Areny, on es farà la representació declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Després hi haurà el tradicional repartiment d’allioli.

La tarda de dilluns continuarà a partir de les 17 h amb dues activitats infantils: la xaranga ‘Bloco Sambara’ pels carrers d’Encamp i l’espectacle ‘Pessigolles’ a la Sala de festes. On de cara a la nit, a partir de les 23 h, hi haurà el grup de versions ‘Caipirinyes’ i les sessions de discjòquei amb Dj Moncho i Mon Dj.

El penúltim dia del Carnaval -dimarts- començarà a les 19 h, a la plaça del Consell, amb la Despenjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. Posteriorment, hi haurà L’Operació a la Sala de congressos i una sessió de discjòquei amb Dj Moncho.

Finalment, el programa acabarà el dimecres a partir de les 20 h, a Travessera de l’Areny, amb la Sardinada i el vi bullit, la lectura de les últimes voluntats, la cremada del Carnestoltes i el castell de focs artificials de fi de festa.

El programa complet es pot consultar a comuencamp.ad/carnaval.