El grup de joves de l’equip nacional, a les FIS de Pyha

Aquest dijous, dia 11 de desembre, s’ha disputat a Pyha (Finlàndia) un primer gegant FIS amb la presència del grup de joves de l’equip nacional masculí. L’esquiador, Pirmin Estruga ha estat 11è en una cursa en què en la primera mànega, Marc Fernández, era segon però que després no ha pogut completar.
Estruga ha acabat 11è amb 1.37.43, a 1.94 del vencedor, el finlandès Altti Pyrro (1.35.49). No han pogut completar la cursa ni Marc Fernández ni Maià Font. Els dos han quedat fora a la segona mànega, després que a la primera Fernández acabés amb el segon temps, i Font amb el 14è. A la primera mànega ha quedat fora Àlvar Calvo.
Aquest divendres, un nou gegant FIS.