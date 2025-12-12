Taller de decoració de boles de Nadal a l’MCTA

Aquest proper dissabte, dia 13 de desembre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) proposa participar en un taller familiar de decoració de boles nadalenques obert a totes les edats. Segons expliquen des del mateix equipament cultural, durant el taller, les persones participants podran personalitzar la seva pròpia esfera amb colors, textures i motius que prenen inspiració de Nadal.
Les places són limitades, per la qual cosa és necessari fer la reserva prèvia per correu electrònic a reserves@mcta.ad o bé trucant al número de telèfon 800 800. Del taller del dissabte se’n faran cinc sessions en horari de matí i tarda: a les 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h. L’activitat està contemplada a partir dels 4 anys d’edat i els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.