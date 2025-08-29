“El gran premi, a tot gas” i “La terra negra”, estrenes en català

Aquest divendres s’estrenen dues pel·lícules en català als cinemes. ‘El Gran Premi, a tot gas’ arriba a les sales en versió doblada al català, i també s’estrena ‘La terra negra’ en versió original en català. Durant l’any 2025 s’han doblat o subtitulat en català 51 llargmetratges amb el suport de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
El gran premi, a tot gas
Animació d’aventures amb dos ratolins com a protagonistes principals. L’Edda, la filla de l’operador d’un parc d’atraccions en crisi, somia convertir-se en pilot de cotxes i participar al Gran Premi d’Europa: un objectiu que sembla totalment fora del seu abast. Però el seu ídol, l’Ed, queda fora de la competició i ella ho aprofita per a disfressar-se de piloti ocupar el seu lloc. En ple campionat, però, descobreix un complot que posa en perill la seguretat dels participants i la continuïtat de la cursa, fet que l’obligarà a recórrer al seu enginy i valentia per a frustrar el sabotatge, salvar la competició i, de retruc, donar una oportunitat al parc d’atraccions familiar.
La terra negra
Fa anys, la Maria va abandonar el poble amb l’esperança de construir una vida millor, però les coses no li han anat bé i ara ha tornat per a treballar amb el seu germà Àngel, que regenta un molí industrial. Mentre ella es dedica a la feina amb una entrega absoluta, els amics de l’Àngel observen el seu retorn amb una satisfacció maliciosa, gaudint del que interpreten com un fracàs vital. Però, la rutina de la Maria es veu alterada amb l’arribada d’en Miquel: un expresidiari contractat per l’Àngel. Envoltat d’una aura enigmàtica i gairebé mística, en Miquel desperta en la Maria una estranya fascinació i aviat sorgeix entre tots dos una relació d’admiració mútua.