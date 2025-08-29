Empelt capil·lar a l’estiu?

Cada vegada més persones opten per realitzar-se un empelt capil·lar, i moltes es pregunten si l’estiu és una bona època per a això. Des d’Hospital Capil·lar, asseguren que no existeix cap contraindicació estacional: l’empelt capil·lar pot realitzar-se a l’estiu sense problema, sempre que es respectin algunes precaucions clau relacionades amb el sol, la suor i el procés de cicatrització.
“Les indicacions postoperatòries són pràcticament les mateixes que a l’hivern, però han d’extremar-se unes certes cures, especialment quant a l’exposició solar”, explica el doctor Walker, especialista d’Hospital Capil·lar.
La suor, un enemic inesperat de l’empelt capil·lar
Un dels aspectes que més preocupen en els empelts realitzats a l’estiu és la suor. I no és per a menys: la suor excessiva pot irritar el cuir cabellut i interferir en la correcta cicatrització, a més de crear un entorn més favorable al desenvolupament d’infeccions.
Per aquesta raó, es recomana evitar activitats físiques intenses durant les primeres setmanes, especialment aquelles que impliquin sudoració abundant. Aquesta recomanació és vàlida tot l’any, però cobra especial importància a l’estiu, quan la calor pot intensificar la sudoració fins i tot sense exercici.
Sol, mar i piscina: precaucions imprescindibles
Encara que les cures bàsiques després d’un empelt capil·lar són els mateixos en qualsevol estació, l’estiu exigeix especial atenció al sol, al clor i a la sal de la mar. Aquests factors poden causar irritació en el cuir cabellut i retardar el procés de cicatrització. “L’exposició solar directa pot provocar hiperpigmentació postinflamatòria, irritació i complicacions en la cicatrització”, adverteix el doctor Walker.
Per això, s’han d’evitar els banys en piscines i en la mar durant almenys el primer mes, i protegir adequadament el cuir cabellut del sol, especialment durant els primers dies.
Fotoprotecció del cuir cabellut després d’un empelt capil·lar
A partir del desè dia després de la cirurgia, ja pot utilitzar-se protecció física com a gorres o barrets, que actuen com a primera barrera enfront dels raigs solars. Després del primer mes, quan el cuir cabellut s’ha recuperat parcialment, es poden afegir fotoprotectors específics. “L’aconsellable és emprar fotoprotectors en forma de boires o pólvores amb fórmules no comedògenes a partir del mes de la cirurgia”, assenyala el doctor Walker.
També existeixen protectors solars capil·lars que cuiden la fibra dels cabells trasplantats. Aquests productes contenen antioxidants que ajuden a evitar l’oxidació, mantenint la textura i el color dels cabells trasplantats en bon estat.
Abans o després de les vacances? Què tenir en compte
Si estàs pensant a aprofitar les vacances per a sotmetre’t a aquesta intervenció, pots fer-ho sense por. No es requereixen cures especials més enllà dels habituals en el preoperatori i les pautes postoperatòries indicades per l’especialista.
Ara bé, si prefereixes operar-te després de les vacances, evita l’exposició solar directa en les setmanes prèvies. Les cremades o la irritació solar poden complicar la intervenció, i l’ideal és arribar a quiròfan amb el cuir cabellut en perfecte estat.
