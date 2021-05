El Govern preveu tornar a estar dins la llei de sostenibilitat de les finances públiques en dos anys

En dos anys el Govern preveu tornar a estar dins els paràmetres que marca la llei de sostenibilitat de les finances públiques, més coneguda com la regla d’or. Així ho ha explicat el ministre de Finances, Eric Jover, en l’anunci de la presentació del pressupost extraordinari, l’actualització del pla d’equilibri financer i del marc pressupostari que el Govern ha aprovat però del qual no ha volgut donar detalls a l’espera que sigui validat pel Tribunal de Comptes i ho pugui presentar als consellers en el marc de la comissió legislativa.

En aquest sentit, Jover ha destacat que de cara al 2022 preveuen que només hi haurà un dels criteris que marca la regla d’or que no es compliran i ja el 2023 s’estaria dins la norma. En aquest sentit, ha recordat que la llei marca “un període de sis anys per retrobar la normalitat” i, en aquest cas, es faria abans d’aquest termini marcat.

Tal com s’ha esmentat, aquest nou pressupost actualitzat i la documentació que l’acompanya haurà de ser validat pel Tribunal de Comptes, un tràmit que es preveu curt, segons Jover, i després serà presentat als consellers generals. De fet, ha manifestat que aquest mateix dijous demanarà comparèixer davant la comissió legislativa de Finances i Pressupost. El ministre ha recordat que aquesta modificació respon a l’evolució de la pandèmia i a les mesures que ha calgut activar des de l’executiu per fer-hi front.