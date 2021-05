Aprovades les reestructuracions dels ministeris que han canviat de titular

El Govern ha aprovat aquest dimecres les reestructuracions dels ministeris que han canviat de titular. Això és: d’Afers Socials, Joventut i Igualtat; Turisme i Telecomunicacions; i Territori i Habitatge. Alhora, també s’ha aprovat la reestructuració del ministeri de Cultura i Esports per regularitzar l’estructura del departament d’Esports, dins la Secretaria d’Estat d’Esports.

D’aquesta manera, el ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, encapçalat per la ministra Judith Pallarés, assumeix les competències en matèria de serveis socials i sociosanitaris i protecció social; de polítiques d’igualtat, de prevenció i lluita contra la violència de gènere i la violència domèstica, d’atenció a la infància, l’adolescència i la joventut, i del voluntariat. Aquest ministeri s’estructura en una secretaria d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat per desenvolupar els projectes i actuacions necessaris d’acord amb les línies d’acció establertes per assolir els objectius generals fixats en el seu àmbit de responsabilitat, que al seu torn s’estructura orgànicament en el departament d’Afers Socials, el departament d’Infància, Adolescència i Joventut, l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, els Serveis Generals, Administratius i Pressupostaris i els Serveis Jurídics. Així, el departament d’Afers Socials integra l’Àrea d’Atenció a les Persones i a les Famílies, l’Àrea de Promoció a l’Autonomia Personal, l’Àrea de Serveis Sociosanitaris, l’Àrea de Gestió de Prestacions i l’Àrea d’Autorització, Acreditació i Inspecció Social i Sociosanitària. El Consell de ministres també ha ratificat Teresa Milà com a Secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Pel que fa al ministeri de Turisme i Telecomunicacions, encapçalat pel ministre Jordi Torres, assumeix les competències a l’hora de potenciar el desenvolupament sostingut del sector turístic andorrà i el Principat com una destinació turística de qualitat tot l’any. Així, el ministeri s’estructura orgànicament en el departament de Turisme, que a la vegada integra l’Àrea de Turisme. Aquesta inclou la Unitat d’Inspecció d’Allotjaments Turístics i els Serveis Generals, Administratius i Pressupostaris. Les funcions de l’Àrea de Turisme són informar, assessorar i orientar els professionals del sector dels allotjaments turístics sobre el desenvolupament i l’aplicació de la normativa corresponent. Així mateix, gestiona el registre i la classificació dels allotjaments turístics i vetlla, juntament amb la Policia, pel funcionament correcte del Registre d’Ocupació dels Allotjaments Turístics (ROAT). Fiinalment, des de l’Àrea també s’elaboren les lleis de l’àmbit del turisme i se’n fa el seguiment i el control. El ministeri de Turisme manté relacions amb organismes vinculats amb aquest sector, com poden ser l’Organització Mundial del Turisme (OMT), la Fundació OMT.Themis (UNWTO Academy) i el Bureau International des Expositions (BIE), entre d’altres. Les accions del ministeri es complementen i coordinen amb la societat pública Andorra Turisme, creada l’any 2007.

En quant al ministeri de Territori i Habitatge, encapçalat pel ministre Víctor Filloy, aquest s’estructura orgànicament en el departament de Territori, el de Mobilitat i el Gabinet Tècnic d’Habitatge. El departament de Territori es divideix en l’àrea de Gabinet Tècnic, la de Suport i Manteniment d’Edificis Públics, la d’Administració i Gestió Pressupostària, la d’Urbanisme, la de Cartografia, la d’Obra Pública, la d’Edificació Pública i la de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX). El departament de Mobilitat, per la seva banda, inclou l’àrea de Mobilitat, que s’encarrega de la gestió de les infraestructures viàries, i d’on penja el Centre Nacional del Trànsit. Finalment, el Gabinet Tècnic d’Habitatge assumeix les funcions de coordinar la creació de l’Institut nacional de l’Habitatge, promoure la creació d’un sistema d’indicadors estable, definir les polítiques d’habitatge i potenciar la col·laboració interministerial i entre institucions en aquest àmbit, i coordinar la Taula Nacional de l’Habitatge i l’oficina de l’Habitatge.

Finalment, en relació al ministeri de Cultura i Esports, la reestructuració afecta el departament d’Esports, que queda estructurat en en dues àrees: la ja existent Àrea serveis generals, instal·lacions esportives i promoció de l’esport i la nova Àrea d’entitats esportives i esport d’alt rendiment. Pel que fa al ministeri de Cultura, manté l’estructura dividida en tres departaments: el departament de Promoció Cultural, que compta amb les àrees d’Acció Cultural, Unitat de Lectura Pública i Biblioteques, Museus i Monuments, Unitat d’Administració i Gestió Pressupostària i Fundacions; el departament de Política Lingüística, que engloba el Servei de Política Lingüística i l’Àrea de Llengua Catalana; i el departament de Patrimoni Cultural, que integra les àrees de Béns Immobles, Béns Mobles, Arxius i de Gestió de Documents i la Biblioteca Nacional d’Andorra.