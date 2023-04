El Govern presenta el nou disseny nacional per a la roba esportiva

Sílvia Riva i Justo Ruiz presentant la roba esportista nacional (SFGA)

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports en funcions, Justo Ruiz, ha presentat aquest dijous el nou disseny unificat i nacional per a la roba esportiva de carrer que portaran les federacions i el Comitè Olímpic Andorrà (COA) quan participin en competicions representant Andorra.

Riva ha apuntat que la voluntat de la iniciativa és crear una marca unificada que “representi l’esport del país en el seu conjunt” en les competicions internacionals i facilitar el reconeixement del Principat a través de la roba esportiva. Així mateix, la titular de Cultura i Esports en funcions ha destacat que la nova imatge també permet vehicular “una identitat conjunta de país entre esportistes, tècnics i delegació” de les diferents federacions del país i fomentar la unió i la col·laboració entre les federacions andorranes.

L’elaboració del nou disseny s’ha treballat de forma conjunta amb el COA i s’ha obert un procés participatiu a totes les federacions del país. De fet, i tal com ha destacat la ministra, han estat les mateixes federacions les encarregades d’escollir la proposta de disseny final que ha estat elaborada per l’empresa MS Sport, guanyadora del concurs públic. “Amb aquest nou pas unifiquem la imatge esportiva del país de cara a l’exterior, amb la voluntat que les federacions la puguin lluir durant la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Europa que es farà a Andorra”, ha recalcat Ruiz.

La imatge seleccionada, tal com detallen els dissenyadors, desconstrueix la bandera d’Andorra i logotip del COA per a generar una nova imatge minimalista, que mantingui el moviment de la bandera i també evoqui les flames olímpiques. La tipografia s’ha seleccionat tenint en compte la seva llegibilitat, mantenint una imatge tradicional, però a la vegada amb un toc modern. La gamma de colors, que ha estat suggerida per la majoria de les federacions, és un to blau fort i visible que contrasta amb un gris de tonalitat freda, inspirada en les muntanyes vestides d’hivern. El motiu de fons és una presentació abstracta inspirada en els cristalls dels flocs de neu.