El Govern obre la convocatòria per a la beca Collège d’Europe 2021-2022

El Consell de Ministres ha aprovat a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, l’obertura de la convocatòria per accedir a la beca Collège d’Europe 2021-2022. La beca està destinada a nacionals andorrans que volen cursar una formació oficial de nivell màster en dret, economia, política o relacions internacionals al campus de Bruges (Bèlgica), o d’estudis europeus interdisciplinaris al campus de Natolin (Polònia). La voluntat de l’Executiu és promoure els estudis europeus.

Per a optar a la beca, les persones interessades han d’enviar la sol·licitud en línia a través de la web http://www.coleurope.eu i enviar-ne una còpia per correu postal o electrònic al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra ‒Beca Collège d’Europe‒, i adjuntar-hi una carta de motivació que expliqui per què volen fer aquests estudis, la titulació acadèmica a la qual aspiren, el seu objectiu de desenvolupament personal i professional i altres elements que considerin d’interès.

El Collège d’Europe farà una primera tria dels candidats andorrans aptes i no aptes, i en cas que hi hagi més d’un candidat apte el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior resoldrà a qui acorda la beca del Govern en funció dels criteris següents: nivell de la titulació, perfil acadèmic, experiència en l’àmbit de la titulació i interès per a Andorra.

El termini per presentar la sol·licitud comença l’endemà de la publicació de l’edicte d’obertura de la convocatòria al BOPA i finalitza el 13 de gener del 2021.

El Collège d’Europe és una institució d’ensenyament superior de prestigi que ofereix diversos estudis. La beca és d’un import de 25.000 euros i s’emmarca en l’acord que el Govern té amb aquest centre des de l’any 1998 i ha afegit que dona continuïtat a la política de l’executiu de promoure els ajuts d’excel·lència acadèmica i els estudis europeus.