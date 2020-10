Les estacions d’esquí ultimen el protocol per obrir amb noves mesures de seguretat

Les estacions d’esquí ultimen els preparatius per a la pròxima temporada d’hivern, que estarà marcada per la crisi sanitària de la covid-19. En el cas de La Molina, l’objectiu és tenir-ho tot a punt per l’1 de novembre, amb la idea de poder arrencar quan les condicions d’innivació i meteorològiques ho permetin.

La resta de complexos gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) treballen amb el mateix calendari i, davant la pandèmia, han dissenyat un pla de prevenció que passa, entre d’altres, per l’ús obligatori de la mascareta per pujar als remuntadors. Aquests funcionaran sense cap limitació de cabuda, tot seguint les recomanacions de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya (ACEM).

L’objectiu del protocol és aconseguir que els usuaris de les estacions puguin gaudir dels esports d’hivern de manera segura, tot aprofitant que aquest tipus d’activitats es practiquen a l’aire lliure i són beneficioses pel benestar de la població. D’aquesta manera, no es preveu limitar l’aforament a les pistes i els adults i infants de més 6 anys d’edat hauran de cobrir-se obligatòriament la cara amb mascareta o bé amb un tapacoll homologat, conegut popularment com a buf. S’haurà de seguir aquesta norma a remuntadors, zones d’espera o als embarcaments de les instal·lacions mecàniques i de transport.

Remuntadors a la màxima velocitat possible

De la seva banda, des de l’ACEM asseguren que “els telecadires són un mitjà de transport segur”, tenint en compte que els trajectes duren menys de deu minuts, es duen a terme a l’aire lliure i els viatgers han d’anar ben protegits pel fred. A més, detallen que “a l’itinerari es crea un flux d’aire direccional constant cap enrere” i que les distàncies entre grups de cadires són, com a mínim, de 15 metres, superant amb escreix el mínim recomanat.

L’entitat també aposta per fer funcionar els remuntadors “amb la màxima capacitat i a la màxima velocitat possible”, en els dies de més afluència, per tal de reduir el temps d’espera a la cua. En aquest sentit, hi afegeix que “la longitud dels esquís ja produeix, de forma natural, un cert distanciament entre les persones”. Tot i això, en el document de bones pràctiques que han elaborat demana “dimensionar l’espai d’espera” i organitzar les cues per aconseguir que els clients puguin mantenir la distància de seguretat.

Sobre les zones d’espera per accedir als telecadires, el director de l’estació de La Molina, Xavier Perpinyà, ha dit a l’ACN que aquestes es faran més amples per afavorir el distanciament entre persones i que, a més, quedaran més definides en relació a la resta dels espais esquiables. “El client es trobarà molta senyalització”, ha assegurat Perpinyà, que esmenta l’esforç de “sectorització” d’espais que s’ha fet i el que es durà a terme per indicar els diferents circuits i accessos per on hi passaran els usuaris de l’estació.

L’estiu com a banc de proves

El director de l’estació cerdana ha afirmat que la temporada d’estiu ha estat un “banc de proves important” i ha servit per encarar la feina amb la voluntat de “reinventar una estació nova perquè s’hi pugui treballar amb tranquil·litat”. Perpinyà també ha destacat la importància que tenen els preparatius previs a l’inici de la temporada, tenint en compte que aquesta és una tasca que requereix temps. Finalment, ha assegurat que en el moment de la pràctica de l’esport blanc, el client hi “trobarà menys diferències” de les que es podria esperar respecte a temporades anteriors, en comparació amb d’altres sectors on s’ha hagut de fer grans canvis.

Les mesures s’aplicaran a les sis estacions del grup FGC (La Molina, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainé, Vallter 2000 i Boí Taüll) i també passen per limitar l’aforament en espais tancats, com ara cafeteries, botigues, punts d’atenció al client i taquilles, on es demanarà mantenir una distància mínima d’un metre i mig entre persones. A més, es reforçarà el servei de neteja i desinfecció de les zones comunes i transports i hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a les taquilles i edificis i restaurants.

Per tal de garantir la qualitat d’aquestes mesures, des d’FGC s’està treballant per verificar i certificar les estacions com a espais segurs davant la covid-19 amb el segell oficial d’AENOR, així com el de l’Institut per la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), “Safe Tourism Certified”.

Reserva i compra per mitjans electrònics

Pel que fa a la reserva i compra dels forfets, bitllets i altres serveis de les estacions, es recomana utilitzar els llocs web de les estacions per evitar aglomeracions als punt de venda físics. En aquest sentit, es reforçarà el servei de ‘check-in’ automatitzat amb la incorporació de noves màquines ubicades als diferents accessos dels complexos. També es recomana fer els pagaments a través de mitjans electrònics ‘contacless’ per evitar la manipulació de diners en efectiu per part dels treballadors.

D’altra banda, s’han previst noves condicions de contractació i cancel·lació per a la compra de productes i serveis a les estacions de muntanya d’FGC. Pel que fa als forfets de temporada, s’ha aprovat una política de compensació als clients d’aquells complexos que no puguin oferir un mínim de 90 dies d’esquí durant la temporada per causes derivades de la pandèmia. Així, es contempla el reemborsament parcial o total dels imports satisfets en aquests casos i la mateixa política també s’aplicarà als forfets de dia.