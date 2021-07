El Govern adjudica el proveïment de tests d’antígens i Espanya n’autoritza la venda a les farmàcies

L’empresa Puente China España Comercio SL, amb seu a Barcelona, serà el nou proveïdor de tests d’antigen SARS-CoV-2 del Govern. Amb aquesta adjudicació el Govern s’assegura el subministrament fins a final d’any per mantenir el ritme de cribratges, amb la possibilitat de renovar el contracte per períodes anuals, fins a un màxim de dos anys.

La modalitat de la contractació s’ha fet amb caràcter urgent i tindrà un valor de 2,80 euros per test, amb un total superior a 60.102 euros i variable segons la necessitat.

A les farmàcies qui ho desitgi podrà seguir adquirint tests que solen oscil·lar entre els 10 i els 15 euros.

Per altra banda, fins ara l’adquisició de tests a les farmàcies espanyoles no era possible. Però dimarts vinent l’executiu veí donarà llum verd a la venda.

L’objectiu és facilitar la identificació de possibles casos positius davant la progressió de la pandèmia. En les darreres hores a Espanya s’han registrat més de 43.000 casos actius i el nivell d’ocupació a les UCI arriba al 8%.