El Govern ha emès un criteri favorable per modificar la llei qualificada de seguretat pública. Comparteix la idea d’endurir les sancions, com proposen els tres partits que li donen suport, i assenyala que cal solucionar el problema de la doble incriminació.

El Govern comparteix la necessitat d’introduir modificacions a la llei de seguretat pública i al codi penal, com han proposat els grups parlamentaris de la coalició, per lluitar contra l’increment del consum d’alcohol i drogues tòxiques entre els joves i sancionar les conductes incíviques que dificulten la convivència ciutadana. L’executiu, però, fa algunes observacions. Entre d’altres, creu que és important buscar mesures legislatives que solucionin el problema de la doble incriminació, que es dona quan una conducta és castigada per la via administrativa i, alhora, penal. Diu que això alenteix el procediment administratiu i també fa més feixuga la tramitació per via penal.

Un enduriment dels delictes relacionats amb la venda i la cessió d’alcohol a menors d’edat o sancionar per escopir o fer les necessitats a espais i transports públics són algunes de les qüestions que han proposat Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos. Des del Govern es fa una valoració positiva del primer any en vigor de la llei qualificada de seguretat pública, però s’insisteix a ser ambiciós en matèria d’ordre públic, en què el Principat és i vol continuar sent un referent.