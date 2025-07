El Gall Negre estrena la seva nova cervesera a la Seu, amb què espera quintuplicar la producció

Jordi Blasco, a l’espai de degustació del nou local de la cervesera El Gall Negre a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

El Gall Negre s’estableix a la Seu d’Urgell amb l’objectiu de créixer i consolidar-se. La premiada cervesera d’Arsèguel, creada l’any 2019, ha presentat aquesta setmana el seu nou local situat al bell mig de la capital comarcal, al carrer de Garriga i Massó, en el qual combinaran una part de producció, amb cinc fermentadors per a l’elaboració de la cervesa, i una part per a la venda i degustació del producte.

La firma alturgellenca ha decidit fer aquesta passa endavant per tal de poder augmentar la producció i facilitar la logística. El mestre cerveser Jordi Blasco, màxim responsable de la marca, ha explicat a la presentació que, tot i la il·lusió que els ha fet impulsar un projecte com aquest des d’Arsèguel, la ubicació del poble i els seus carrers estrets els dificultaven l’activitat quotidiana i l’entrada i sortida de camions o palets, cosa que els ha motivat a buscar un indret més estratègic. I és que, segons ha assegurat, el nou local els pot permetre arribar a quintuplicar la producció respecte de la que feien fins ara a les instal·lacions originals.

Blasco també ha valorat que aquesta ubicació els dona molta més visibilitat com a marca, perquè l’establiment és a la confluència del carrers Garriga i Massó, Bisbe Benlloch i Portal d’Andorra, un indret molt cèntric i concorregut que, a més a més, és al costat mateix de l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell i a tocar del Centre Històric. Per tot plegat, afronten aquesta nova etapa “amb la il·lusió de fer crèixer el projecte i consolidar-lo, posant en valor la qualitat del producte i els seus orígens a Arsèguel”. Pel que fa justament a l’obrador d’Arsèguel, ha avançat que després d’alliberar-lo de la producció cervesera “es destinarà en un futur a la producció de destil·lats”.

El nou espai de producció a la Seu també oferirà visites guiades i tastos a demanda, per a grups d’entre 6 i 20 persones. Per a concertar visites caldrà contactar prèviament al telèfon 699 649 474 o enviant un correu a jordi@elgallnegre.cat.

Pel que fa a aquest local de degustació, Jordi Blasco ha volgut puntualitzar que de moment no funcionarà amb un horari ampli perquè primer volen consolidar la nova línia de producció i que de moment només en faran una obertura progressiva. Així, a mitjà termini l’objectiu serà començar a obrir durant unes hores a la tarda i alguns dies de la setmana, probablement dijous i divendres. I si la idea funciona, aniran obrint durant més hores. La firma anirà informant a través dels seus perfils a xarxes socials, o amb cartells a la porta del local, sobre quin sigui l’horari en cada moment.





Cervesa premiada al Barcelona Beer Challenge

Jordi Blasco Jungbauer, nascut a l’Alt Urgell, però amb arrels familiars a Alemanya, té els títols oficials de Cerveser i Malter expedits per la Industrie und Handelskammer Schwaben, a més dels títols de Mestre Cerveser i Mestre Malter expedits per la Handwerkskammer für München und Oberbayern (Cambra de Comerç de Munic i l’Alta Baviera). El procés d’elaboració de les cerveses del Gall Negre es basa justament en l’estil bavarès, tot seguint la Llei de la puresa alemanya (Reinheitsgebot), una normativa que és vigent a Alemanya des del 23 d’abril de 1516 i que estipula que només es poden fer servir quatre ingredients per a fer cervesa: aigua, malta, llúpol i llevat.

Des de l’any 2019, quan es va iniciar el projecte d’El Gall Negre a Arsèguel, la cervesera ha guanyat 7 medalles -2 ors i 5 plates- al certamen Barcelona Beer Challenge, el concurs de cerveses artesanes més prestigiós del sud d’Europa.





Les varietats

El Gall Negre comercialitza tres referències fixes i una cervesa de temporada:

HELL: la més suau i lleugera de totes. Un color daurat clar, gustos de malta i llúpol molt equilibrats. És una cervesa ideal per a vermuts, fer passar la calor i, en general, àpats lleugers.

MÄRZEN: molt típica al sud d’Alemanya i Àustria. El seu nom ve de März, el mes de març. Era l’última cervesa de la temporada que es podia fer antigament i les provisions havien de durar fins a l’octubre. Hi predomina clarament la malta, té un color ambre i gustos i aromes intensos.

FESTIBER: “Fest” vol dir festa. És de la família de la Märzen, però de color més torrat i gust més maltejat. Un tipus de cervesa molt conegut pel popular Oktoberfest.

BOCK: estil dunkles Bockbier. La més fosca i la més forta. Típica de la tardor i l’hivern, però també es pot gaudir en altres èpoques de l’any.