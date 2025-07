Una trentena de joves d’Urgell i Andorra seran al Jubileu, a Roma

Es calcula que siguin milers els joves que es donaran cita a Roma (Bisbat d’Urgell)

Més d’una trentena de joves d’Urgell i del Principat d’Andorra, de la diòcesi, han estat preparant les darreres setmanes el pelegrinatge diocesà a Roma pel Jubileu “Pelegrins de l’Esperança”, que es durà a terme del 28 de juliol al 3 d’agost i s’uniran als tres mil joves que viatgen aquests dies a Roma des de l’Estat espanyol. El Bisbe diocesà acompanyarà, amb el Delegat de Joventut, Mn. Àlex Vargas, el pelegrinatge jubilar de joves.

“El Jubileu és un moment privilegiat per a viure amb plenitud l’amistat amb Jesucrist i la germanor eclesial”, assenyalen des del Bisbat d’Urgell.

S’espera que la Ciutat Eterna aculli, segons les dades del Dicasteri per a l’Evangelització, un milió de joves d’arreu del món per a participar a les activitats cultural i espirituals previstes, que inclouen una Jornada Penitencial al Circ Màssimo, amb la celebració del sagrament de la Reconciliació. Al campus universitari de Tor Vergata hi haurà la seu dels dos moments culminants del Jubileu: la Vetlla de pregària amb el Sant Pare Lleó XIV, el dissabte, 2 d’agost, i la Santa Missa presidida pel Papa, al dia següent, a dos quarts de deu del matí.

Els joves d’Urgell i del Principat d’Andorra viatgen en autobús des de la diòcesi, i s’uneixen en arribar a Roma als mils de joves d’arreu de Catalunya, d’Espanya i del món que participen en el Jubileu.