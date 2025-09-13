El folklore nòrdic i el Krampus prenen el Principat a cop d’asta

Aquest proper dimecres, 17 de setembre, a les 19 hores, Neela Editorial i FNAC Andorra presentaran la nova proposta literària de l’autor Pablo Böhmwald. Dins d’un marc hivernal, la novel·la Los discípulos del Krampus, un cuento infantil corrompido por el terror, que va veure la llum aquest passat Sant Jordi, s’obre camí de cara al pròxim Halloween.
Aquesta nova aposta de Neela Editorial, en format novel·la de fantasia fosca, presenta la interminable lluita entre el bé i el mal des del punt de vista mitològic nòrdic. Els paratges nevats d’una Lapònia antiga amaguen turments i desequilibris que poden contaminar llocs tan bondadosos com la casa de Santa Claus.
Klaüsh, un protagonista justicier que albira el final, recorda que alguns mals de la terra es combaten amb la mateixa energia. Però la lluita ara és contra Nat, la seva successora, per a aconseguir evitar que entri a uns paratges dels quals no és possible sortir.
Temes com la venjança, l’assetjament o la discriminació es descobreixen per mitjà d’una lectura màgica per a dir, ben alt, que els desequilibris tenen un perquè i que tota acció porta conseqüències. Böhmwald defineix un món oblidat de criatures mitològiques connectades a una societat cada vegada més egoista i salvatge, on el Krampus, aquest ésser meitat cabra meitat home, castiga la maldat per a mantenir un equilibri de poders en l’època nadalenca.
La cita, que tindrà lloc a l’FNAC d’Andorra la Vela, comptarà amb la presentació de Lara De Miguel. L’economista, periodista, activista, escriptora i impulsora de projectes culturals promet aportar un punt de vista diferent des d’una perspectiva més realista dins de la fantasia regnant.
La nova editorial de l’estudi Neela, que aposta en la seva majoria pel format d’àudio i que compta en el seu catàleg amb publicacions com el Secret dels Ammis o l’audiollibre Contes de Bona nit de Mossèn Ramon i obres d’autors com Esther Piquer, Óscar Bustamante o Santi Casas, brindarà una major immersió en el món desenvolupat per Böhmwald, per mitjà del suport narratiu del reconegut actor de doblatge Sergio Zamora Solá, veu recurrent de Keanu Reeves, Colin Farrell, Joaquin Phoenix o Michael Fassbender, entre molts altres.
L’exhibició de dos clips promocionals i una animació permanent complementaran la xerrada, així com un brindis final de cortesia.
Pablo Böhmwald compta amb un tercer lloc en el Premi de Terror i Ficció d’Encamp, l’any 2020. Després de la publicació del seu primer llibre La manzana de caramelo y otros relatos fracturados, el 2023, espera tornar a sorprendre els lectors i consolidar la seva proposta narrativa dins del Principat.