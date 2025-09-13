Presenten “La ruta natural”, un disc que és fruit de diversos concerts d’una “Gira Transpirinenca”

“La ruta natural” és un treball discogràfic nascut d’una gira singular, la Gira Transpirinenca (una travessa de 410 quilòmetres caminant pel Pirineu català fent concerts). Acompanyat d’un directe de petit format amb gran sonoritat, Enric EZ i la Big Band Trio presenten, ara, un disc que és fruit d’aquella aventura musical. Així, un any després de la Gira Transpirinenca (GR-T24) el resultat d’aquesta emocionant aventura veurà la llum aquest proper 2026 en forma de 10 cançons que canten a la vida, a les petites coses, a les contradiccions a la llum i a la foscor sense embuts.
Enric EZ ha produït gravat i mesclat tots els instruments i ha comptat amb la col·laboració de Jonathan Herrero (El Kujo) en una de les cançons de l’àlbum. Per a la presentació en directe aposta per un nou format molt interessant. Es tracta d’un petit format (trio) juntament amb Lara Tannus i Claudia Steccato. Totes les components de la banda són multiinstrumentistes i combinen les seves habilitats a l’escenari per a fer sonar aquest petit format com una gran banda amb unes veus molt treballades. Els tres formen la Big Band Trio
Enric EZ, durant tres anys consecutius com a director musical de la banda de la Marató de TV3, ha estat guardonat en diversos concursos com, el concurs de Cançó de Salitja (2n premi), el concurs de Teloners d’Horta d’autor (1r premi); El Corral de Ripoll (3r premi); Santakosound (1r premi); Concurs Lafi, de La Fada Ignorant d’Andorra (2n premi); i finalista del concurs Horta d’autor i el Portautors de Tarragona.