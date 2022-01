El FC Andorra cau al camp del Madrid Castilla 3-1

El FC Andorra ha caigut amb contundència en la visita al camp del Madrid Castilla. Els d’Eder Sarabia, inoperants en atac, s’han vist superats pel filial blanc, que s’ha defensat amb ordre i ha estat letal en els metres finals: al descans ja vencien per 2-0 i a la represa n’han fet prou aprofitant un error en la sortida de la pilota per sentenciar.

Mala primera part dels tricolors que al minut 3 ja han vist com Nico Ratti havia d’intervenir per desviar a córner un xut perillós de Peter. Poc després, Rubén Bover ha tingut la rèplica en un xut des de la frontal que ha marxat fregant el pal, en el que seria la única aproximació més o menys clara de l’Andorra en el primer temps. Però és que en la jugada següent, Álvaro, molt actiu, ha tornat a fer intervenir el porter visitant, que s’ha mostrat salvador en una acció d’un contra u davant l’atacant blanc.

A partir d’aquí, el ritme del matx ha baixat considerablement i no s’han tornat a veure aproximacions a les àrees fins a l’1-0 dels locals. En una ràpida jugada per banda esquerra, Miguel Gutiérrez ha posat una centrada passada que, des del segon pal, ha transformat en gol l’altre carriler, Sergio Santos. La pitjor notícia és que el gol no ha fet reaccionar el conjunt d’Eder Sarabia, que s’ha seguit mostrant sense idees en atac, tot al contrari que el Madrid. Els blancs tenien menys la pilota, però han estat letals en els metres finals. Així, al 37′, Álvaro ha aprofitat un servei de cantonada per doblar l’avantatge amb una rematada de cap des de dins l’àrea petita que ha deixat sense resposta Nico Ratti. El 2-0 sí que ha tingut una mica d’efecte en l’Andorra, que ha apujat una mica el nivell d’agressivitat amb pilota i ha tancat el Madrid en la seva pròpia àrea en el tram final abans del descans. De perill, però, res de res, més enllà d’un xut de falta molt desviat de Marc Fernández.

La segona meitat no ha estat gaire millor per als interessos de l’Andorra, que no ha sabut canviar el ritme del matx i ha vist com els blancs sentenciaven en la primera que han tingut. I és que sense necessitat de proposar res, el Madrid s’ha trobat amb un error en la sortida de la pilota que ha aprofitat Arribas per assistir Miguel Gutiérrez per sentenciar. D’aleshores fins al final, ben poca cosa. L’Andorra ha seguit dominant la possessió i els de Raúl González només s’han tornat a apropar a la porteria de Nico Ratti en un contracop d’Álvaro que ha fallat Arribas. Per la seva banda, els tricolors, de corall, tot i que en aquesta ocasió la tercera equipació no ha portat sort, han reclamat penal en una acció d’Eudald al límit de l’àrea; si el dubte estava en si era penal o falta, l’àrbitre ho ha acabat resolent deixant seguir el joc.

Finalment, al 89′, Adri Vilanova ha tingut la primera oportunitat clara visitant en aquest segon temps amb un xut potent des de fora l’àrea que ha desviat Fuidias amb una gran estirada. I en la jugada pràcticament següent ha arribat el gol: centrada d’Iván Gil i, altre cop, Vilanova ha allargat la punta del peu per retallar distàncies i deixar el marcador en el 3-1 definitiu. Segurament la reacció ha arribat un pel tard, si bé en l’afegit Manu Nieto ha pogut acabar de donar-li emoció al matx però, dins l’àrea, no ha pogut fer la rematada i el porter blanc ha acabat conjurant el perill.

Text: www.fcandorra.com