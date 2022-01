Derrota ajustada del BC Andorra a Bilbao (74-71)

Derrota aquest dissabte del BC Andorra a Miribilla per 74-71 en un d’aquells partits amb molts partits a dins que al final s’ha decantat ajustadament per l’equip local. Durant molts minuts el BC Andorra s’ha vist lluny del Surne Bilbao i sense mostrar massa capacitat per guanyar el partit. Les sensacions del primer partit post brot de Covid feien pensar que aquesta tarda seria complicada però no ha estat així. Ni molt menys. L’equip ha tingut el coratge, tot i no estar molt fi de cara a cistella, de lluitar fins el final i estar molt a prop d’aconseguir una victòria que realment fa falta a l’equip a dia d’avui.

El primer quart ha donat pistes del guió de partit que convenia al conjunt tricolor. Els homes d’Ibon Navarro no estaven per un partit de grans exhibicions en atac i ser competitius passava per ser sòlids al darrera. Com acostuma a passar, quan s’ha desxifrat l’atac local s’ha atacat millor però l’equip s’ha mantingut en partit amb rampells de jugadors com Crawford, Nakic o Colom. El 23-16 reflectia que els locals tenien més energia i verticalitat. I potser més cames, perquè saber exactament com tenia el comptador de força l’equip tricolor després del Covid era un dels melons que s’havia d’obrir durant el partit.

El segon quart no ha portat bones notícies en aquest sentit i s’ha vist el BC Andorra lluny dels locals, en un moment donat prou lluny com per preocupar-se, 40-25. L’anella del Surne Bilbao Basket semblava tancada a pany i forrellat i per molta voluntat i organització que es posés al darrera el domini era dels d’Àlex Mumbrú que anaven fent. Les bones defenses dels darrers dos minuts del segon quart no han vingut acompanyades de cistelles i el 40-29 del descans, igual que al final del primer quart, explicava el partit que s’estava veient.

Aquesta espessor tricolor, a banda de per haver vingut justets a Bilbao, també es podia explicar pels 0 punts d’un Hannah molt incòmode i vigiladíssim pel Bilbao. I el tercer quart ha arrencat amb sensacions similars. Bilbao manava i l’Andorra es treballava oportunitats que en atac, on tot seguia sent molt gris, no es concretaven en rebaixa de l’avantatge. El 57-42 a meitat de quart tornava a ser un avís de les intencions de marxar dels bascos. Però si tens Clevin Hannah al teu equip ja saps que els partits poden canviar la dinàmica en un moment. 17 punts en 4 minuts de bogeria del base nordamericà han posat dos cops a 7 punts el BC Andorra, 54-47 i 56-49. Al final del tercer quart 59-49. I el cert és que vist que el domini del Surne Bilbao havia estat constant durant el partit podia semblar que la reacció a cop de geni de Hannah podia quedar aquí. Però no ha estat així. Al petitet després l’ha acompanyat l’equip. No amb encert ni amb cap altra exhibició individual però sí amb treball i defensa. I fe per seguir insistint.

I el darrer quart se li ha fet molt llarg al Bilbao que ha pensat dos o tres cops que tenia el partit guanyat i no era veritat. El conjunt andorrà ha tornat un i altre cop. I a base de treball s’ha generat moltes oportunitats de guanyar però ha faltat una mica de llum i màgia per concretar-les. No mencionar que el partit, que ha semblat equilibrat quant a duresa, ha registrat un 24 a 8 en el còmput global de tirs lliures que alguna influència haurà tingut en el resultat final perquè de mans en defensa se n’han posat moltes, però en els dos costats de la pista. El fart de remar de l’equip l’ha portat fins un 72-71 a 18 segons que s’ha acabat transformant en 74-71 al final.

El millor a nivell individual, els 22 punts de Hannah a la segona part tot i que el més valorat ha estat Víctor Arteaga amb 18 gràcies als 14 punts i 9 rebots que ha acreditat. La setmana no té partit europeu perquè l’enfrontament de dimarts contra l’Slask Wroclaw ha estat ajornat pels casos de Covid dels polonesos. Diumenge a les 17h30 a la Bombonera l’equip juga contra el Bitci Baskonia.

Text: www.bca.ad