El Far de Barbaria, un escenari idíl·lic i cinematogràfic

El Far de Barbaria (Getty images)

El Far de Barbaria és un dels indrets més emblemàtics i fotografiats de l’illa de Formentera. Es troba situat a l’extrem sud-oest de l’illa, a la zona coneguda com el Cap de Barbaria, un paratge pràcticament verge i envoltat d’una natura àrida i pedregosa. L’accés es fa per una carretera estreta i llarga que travessa una planura desèrtica, i que acaba en una petita esplanada on s’alça el far.

Va ser inaugurat l’any 1971, i des de llavors ha estat en funcionament com a punt de referència per a la navegació marítima. Tot i que és relativament modern en comparació amb altres fars del Mediterrani, la seva localització estratègica el fa essencial per a garantir la seguretat dels vaixells que naveguen per la zona.

És un far automàtic, de 17 metres d’alçada, i projecta el seu llum fins a una distància de 18 milles nàutiques. La seva simplicitat arquitectònica contrasta amb la grandiositat del paisatge que l’envolta. El nom “Barbaria” prové de la paraula “berber”, en referència als antics pirates barbarescos que, durant segles, van atacar les costes de les Balears. El cap rep aquest nom perquè és una de les parts més pròximes de les Illes Balears a la costa nord-africana, tradicionalment anomenada “la Barbaria” o “terra dels bàrbars” pels europeus medievals.

Així, el topònim parla d’un passat turbulent i ple d’històries de vigilància costanera i defensa. El Far de Barbaria es va fer encara més famós després d’aparèixer a la pel·lícula Lucía y el sexo (2001), del director Julio Medem. Des de llavors, ha esdevingut un símbol de Formentera i un lloc imprescindible per a tots els que visiten l’illa.