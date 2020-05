La Policia deté 11 persones entre els dies 4 i 10 de maig

El Cos de Policia ha procedit a la detenció d’11 persones durant aquesta darrera setmana (del 4 al 10 de maig de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra la seguretat del trànsit (1) i altres delictes (6).

Delictes contra la salut publica:

– El 08/05/2020 a les 22:05 hores a Juberri (Sant Julià de Lòria), quatre homes residents de 27, 28 (dos d’ells) i 29 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Agents de policia que efectuen una vigilància a l’alçada del quart de Juberri, realitza el control d’un turisme amb matrícula del Principat, i dels seus quatre ocupants, en el registre efectuat es troben 3 motxilles i en el seu interior disposada en 6 bosses, es troben 3.153 grams de marihuana.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 10/05/2020 a les 05:01 hores, un home resident de 25 anys, amb una taxa de 1,40 g/l. És detingut després de tenir un accident amb danys materials.

Detencions per altres delictes:

– El 04/05/2020 a les 19:54 hores a Encamp, un home no resident de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, l’interessat crebanta una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

– El 08/05/2020 a les 14:45 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 47 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Requerits en un domicili particular per una desavinença de parella, sobre lloc la patrulla interventora constata que l’interessat havia agredit l’altra part.

– El 09/05/2020 a les 19:05 hores a Encamp, un home resident de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Es requereix els nostres servei per un atropellament a la via pública, els agents interventor determinen que hi ha hagut per part del conductor del turisme, intencionalitat d’atropellar a la víctima, degut a desavinences personals entre els interessats.

– El 08/05/2020 a les 22:55 hores a La Massana, un home resident de 19 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva.

Es requereix els nostres serveis per una alteració d’ordre públic en un carrer de La Massana en dos grups de persones. Els agents interventors, sobre lloc, únicament troben una de les parts, que els hi manifesten que per temes banals s’inicia una fort discussió verbal, i on el detingut en un moment donat esgrimeix una ganivet i amenaça a un dels nois del grup controlat.

– El 10/05/2020 a les 11:20 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 39 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i contra la integritat física. El dia 8/05/2020 es presenta una denuncia per una presumpta agressió i unes amenaces, on la víctima diu haver estat objecte d’un cop amb un casc de motocicleta a la zona del nas, que li hauria produït una fractura als ossos propis, tanmateix manifesta haver estat objecte d’amenaces per part de la persona denunciada. Una vegada localitzat el presumpte autor es procedeix a la seva detenció.

– El 10/05/2020 a les 16:36 hores a Andorra la Vella, una dona no resident de 25 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. Es requereix els nostres serveis per un tema de sorolls en un domicili particular, sobre lloc la patrulla interventora constata uns sorolls de música, identificada una de les persones que hi ha en el domicili en el moment dels fets, aquesta fa objecte d’un ordre d’expulsió governativa del Principat.