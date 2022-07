El dia 9 de Juliol torna a Bellestar el Festival de Jazz Folk del Pirineu

Els Set Inferns encara la segona edició del festival amb la voluntat de consolidar l’esdeveniment i ampliar l’experiència del públic després d’una reeixida estrena l’estiu passat.

El certamen arriba enguany a la seva segona edició continuant fidel als objectius amb els quals va néixer, com revaloritzar la cultura i la música d’arrel, impulsar la vitalització de l’escena jazzística al Pirineu i crear espais d’intercanvi i fusió entre públic i músics de l’escena del jazz i el folk.

Alhora, el festival vol ser també un punt de trobada d’artistes emergents del territori i donar espai i suport a nous projectes de composició pròpia. I encara té més valor que això passi en un petit poble del Pirineu, potenciant la descentralització de l’oferta cultural i garantint el lliure accés a aquesta des de tots els públics i territoris.

Els Set Inferns ja ha presentat el cartell d’aquesta segona edició. En total, 4 concerts i 6 tallers que aposten pel talent emergent i la qualitat musical. El programa comptarà amb noms com Alba Careta i Roger Santacana, Arnau Obiols, Kike Pérez Quintet, Flowk, Sorguen, Sergi Vergés, Dani López, Encantades, Pep Lizandra i Pablo Martín Trio.

El festival, que va celebrar la seva primera edició el 2021, presenta com a novetats l’ampliació de l’oferta formativa, proposant nous tallers tant de l’espectre folk i jazz, i obrint una nova línia a mig camí d’ambdós, on la fusió i la reinterpretació es donen de la mà per traçar nous camins musicals.

També s’ha ampliat la proposta de concerts seguint la mateixa estratègia, amb formacions del jazz, del folk i grups que experimenten i s’aproximen als dos estils. Finalment, s’ha introduït la jam com a cloenda del festival i com a espai d’invenció i de trobada d’artistes i públic.

A més dels concerts i els tallers, el públic podrà gaudir durant la jornada de la fira de cerveses artesanes i de productes de la cultura popular, així com de les diferents propostes gastronòmiques de proximitat que es trobaran en el mateix recinte.

D’aquesta manera, el festival també es proposa donar suport als diferents productors i productores locals. Tot això en un entorn privilegiat des d’aquest petit poble dels Pirineus, que amb Els Set Inferns, esdevé una cita imprescindible d’aquest estiu. Un festival de jazz, folk, gastronomia local i cerveses artesanes per a gaudir entre muntanyes.