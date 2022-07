Les conseqüències de l’escalfament global

L’activitat industrial humana és la principal causant de l’escalfament global del planeta i els seus efectes són cada cop més evidents: el desglaç, l’augment del nivell del mar i les temperatures, la desaparició d’algunes espècies animals o vegetals…

En els últims anys s’ha arribat a temperatures extremes, abans mai vistes, i la concentració de gasos “efecte hivernacle”, degut a les emissions de diòxid de carboni, van creixent dia a dia.

Les conseqüències de continuar augmentant la temperatura del planeta, poden ser nefastes, entre elles:

Desapareixerà el 30% de les espècies.

Alguns estats quedaran submergits sota les aigües.

La península ibèrica sofrirà una desertització.

Augment de les malalties de tipus tropical, així com tota mena d’al·lèrgies.

Etc.

La solució, com sabem, passa per una acció urgent de tots, tant dels particulars com sobretot dels estats, dotats de major poder, els quals han d’aconseguir economies més sostenibles, promoure energies renovables en substitució de la utilització dels minerals fòssils o baixar les emissions contaminants.

En el passat, vam demostrar que tots units podem obtenir assoliments importants, com l’aconseguit amb el Protocol de Montreal i amb el qual es va aconseguir reduir el forat de la capa d’ozó. Esperem que en el futur puguem també actuar davant l’escalfament global amb un resultat igualment favorable.