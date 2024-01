El Dakar 2024 d’Albert Llovera, Margot Llobera i Marc Torres

Albert Llovera – Margot Llobera – Marc Torres van completar l’última etapa del Dakar 2024 (175 km d’especial) amb un temps de 2h25’39”, a la 18a posició d’aquesta última parcial i la 17a de la classificació final de la categoria dels pesos pesants de la competició: els camions.

Al darrera de la present edició quedaven una gran quantitat d’episodis per a no oblidar: Uns de bons i d’altres, no tant. Han estat centenars i centenars de quilòmetres recorregut amb el #619, el quart de la família, sense oblidar un equip compromès que ho ha donat tot.

Dunes aparentment insalvables, rocs que posaven en perill les rodes, la sorra que esdevenia un parany, avaries imprevistes, fatiga col·lectiva, mal d’ossos, l’alegria de creuar els arcs a cada arribada… Una experiència única, només a l’abast de qui pateix i gaudeix per igual del Dakar. El pilot andorrà Albert Llovera, acompanyat de la navegant Margot Llobera i del pilot Marc Torres té una nova gesta esportiva al seu dilatat historial. Enhorabona!





Fotos: FotoEsport

Vídeo: Fòrum.ad