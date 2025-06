A l’alça la pràctica de l’esport al Principat amb preferència per la musculació, esports d’hivern, senderisme i pàdel

Un home fent senderisme amb el seu gos (iStock)

Entre 2019 i 2024, la pràctica d’activitats esportives de la població de 15 anys i més ha experimentat un lleuger augment, passant del 85,3% al 90,3% setmanalment, i del 94,8% al 97,4% anualment. Entre les activitats esportives que més han augmentat, destaca la de musculació, tant setmanal (d’11,1% a 27,8%) com anual (de 12,0% a 28,5%) i els esports d’hivern. També s’incrementa la pràctica anual de senderisme i pàdel.

Quant al total de persones que van caminar o passejar un mínim de 10 minuts al dia, ha disminuït lleugerament tant a nivell setmanal com anual, passant del 80,3% al 77,5% i del 91,7% al 79,5%, respectivament. Tot i això, continua essent una de les activitats esportives més realitzades.

Pel que fa a les preferències esportives, la majoria de la població (51,8%) continua realitzant activitat física de manera indistinta tant en períodes laborals com en vacances, tot i que aquesta xifra ha disminuït respecte al 2019 (64,3%). La pràctica individual continua sent la modalitat esportiva més popular, amb un 70,4% de la població que la prefereix, tot i que s’observa una lleugera disminució en la pràctica d’esports individuals i una lleugera pujada en els esports d’equip.



Quant als motius per a realitzar esport, el principal motiu segueix sent estar en forma, amb un 47,2% de les persones enquestades, seguit de la necessitat de relaxar-se o eliminar estrès (28,9%). Respecte als motius per no fer esport, la falta de temps va ser la raó més esmentada per la majoria de la població (65,4%), amb un augment significatiu d’aquesta raó en comparació amb 2019 (49,5%).

Finalment, pel que fa a l’assistència a esdeveniments esportius, l’any 2024 es registra un augment notable tant en l’assistència en directe com en la visualització per mitjans de comunicació. El 57,2% de la població ha assistit en directe a algun esdeveniment esportiu, mentre que el 85,5% ha vist o escoltat algun esdeveniment per televisió, ràdio o internet.