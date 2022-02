El CREI tindrà una capacitat de 19 places residencials i 16 places diürnes

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Teresa Milà, acompanyada del director del departament d’Infància, Adolescència i joventut, Jordi Olivé, han realitzat aquest dimarts un conjunt de visites per mostrar l’estat Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) així com per explicar la missió de la nova infraestructura. Diversos actors socials, econòmics i polítics del país han acudit a la convocatòria del Ministeri que va dur a terme fa setmanes per exposar els detalls d’aquest projecte.

El conjunt de visites que s’ha dut a terme durant el dia d’avui ha comptat amb la participació de la Síndica i Subsíndica General; consellers generals dels diferents partits polítics amb representació parlamentària; el president de la Batllia; representants del poder judicial; representants del Ministeri Fiscal i el Raonador del Ciutadà. A més, també s’ha ofert la visita a les associacions implicades que han pogut assistir a la convocatòria: l’Associació de Familiars per la Salut Mental, l’Associació per la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra, Unicef i Aina.

En el conjunt de visites s’ha mostrat l’estat actual de l’edifici després de la finalització de les obres i el model de gestió que es pretén implementar en aquest recurs. En aquest sentit, s’ha destacat que el servei d’acolliment residencial té com a funció general oferir un acolliment residencial i un tractament social, psicològic i terapèutic als adolescents en situació de desemparament que presentin alteracions de conducta recurrents o addiccions que posin en perill la seva integritat o la de terceres persones.

També s’ha explicat el servei d’atenció diürna, un recurs innovador respecte altres centres, que té com a funció general afavorir la prevenció. Aquesta nova línia de treball impulsa el desenvolupament personal i la socialització dels adolescents i joves en situació vulnerable amb conductes disruptives i/o addiccions, sense que sigui necessari l’ingrés a jornada completa dins del centre. A més, el recurs també es podrà utilitzar com a element intermedi per a aquells joves que estan en una fase avançada pel seu retorn complet en un ambient familiar.

El CREI té una capacitat de 19 places residencials i 16 places diürnes, tot i que inicialment s’iniciarà amb 8 places de servei residencial, i 5 places del servei diürn que aniran augmentant segons necessitats.

Així mateix, Milà també ha explicat als participants a la visita que el Govern s’està en la fase final del plec de bases generals i administratives per al concurs internacional per la concessió de la gestió del servei del CREI.

Finalment, cal exposar que es preveu una fase de valoració que s’iniciarà el dia de l’inici de la prestació dels serveis que tindrà una durada d’un any així com la creació d’una Comissió de seguiment interministerial que analitzarà el funcionament dels serveis, les mancances i les propostes de canvi o millora, amb una interlocució fluida amb les famílies dels adolescents i joves atesos.